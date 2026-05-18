Într-un context în care investițiile în securitate și renașterea industriei de apărare redevin o necesitate stringentă, riscăm să neglijăm un factor esențial: resursa umană, atragerea și păstrarea talentului necesar unei industrii și ecosistem de apărare de succes. Împreună cu EY România și Organizația Patronală a Industriei de Apărare, Aspen Institute România a organizat side-eventul „The Achilles Heel of Defense: Why Romanias deterrent capability now hinges on a new approach to talent?”, desfășurat la Romaero, în cadrul BSDA 2026.

Discuțiile au reunit reprezentanți ai Guvernului României, ai mediului diplomatic, ai industriei de apărare, ai mediului academic și ai partenerilor internaționali, într-un dialog despre modul în care deficitul de competențe, mobilitatea talentului și noile nevoip generate de războiul tehnologic influențează capacitatea reală de descurajare și apărare.

Evenimentul a fost deschis de Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România & Moldova, și de Mircea Geoană, Președintele Aspen Institute România. Printre speakerii prezenți s-au numărat Ana Tinca, Secretar de Stat pentru Afaceri Strategice și Globale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului României, H.E. Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit în România, Cristina Dragomirescu, vicepreședinte ARCTIS, Cristian Sfichi, General Director THALES România, Marius Cara, Head of EIB Group Office in Romania, precum și reprezentanți ai industriei și ai mediului universitar.

Temele abordate au vizat necesitatea unor modele flexibile și interdisciplinare de formare a competențelor, interoperabilitatea talentului între aliații NATO, dezvoltarea competențelor dual-use și adaptarea ecosistemului educațional și industrial la noile realități ale războiului digital și ale tehnologiilor emergente.

Deciziile Summit-ului B9 și viitoarea conferință de reconstrucție a Ucrainei de la Gdansk au mutat conversația într-o zonă mai amplă de cooperare regională și reconstrucție strategică. Împreună cu German Marshall Fund of the United States și Lunox International Holding, Aspen Institute România a organizat masa rotundă „Strategic Dialogue România–Poland–Ukraine: Strengthening the Eastern Flank – Industry, Deterrence, and Reconstruction”.

Evenimentul, desfășurat sub patronajul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a reunit oficiali guvernamentali, diplomați și lideri ai industriei de apărare din România, Polonia și Ucraina, într-o conversație despre modul în care cooperarea regională poate susține atât consolidarea capacităților de apărare, cât și viitorul proces de reconstrucție al Ucrainei.

Printre participanți s-au numărat Clara Volintiru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ihor Prokopchuk, Ambasadorul Ucrainei în România, reprezentanți ai Romarm, ARCTIS și ai industriei de apărare din Polonia și Ucraina, iar evenimentul s-a încheiat cu intervenția lui Radu Miruță, Ministru al Apărării Naționale al României.

Prin participarea la BSDA 2026, Institutul Aspen România își reconfirmă rolul de platformă de dialog strategic între sectorul public, industrie, mediul academic și partenerii internaționali, într-un moment în care securitatea regională nu mai poate fi discutată exclusiv în termeni militari, ci și prin prisma rezilienței instituționale, a capitalului uman și a cooperării regionale pe termen lung.

