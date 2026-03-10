Imagini rare cu mama lui Theo Rose. Artista a lăudat-o: „A devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”

Momentele petrecute în fața oglinzii pot aduce uneori și amintiri neașteptate. Așa s-a întâmplat și pentru Theo Rose, care, în timp ce se pregătea pentru o apariție și își aranja părul, și-a amintit de mama ei și de felul în care arăta în ziua nunții.

Artista a povestit cu nostalgie despre acel moment, remarcând cât de multe trăsături comune are cu cea care i-a dat viață.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Theo Rose provine dintr-o familie mare și foarte unită. Părinții ei, Nina și Ioan Diaconu, sunt împreună de mulți ani și au trei copii. Legătura dintre artistă și mama ei este una foarte puternică, iar Theo Rose a vorbit de multe ori cu emoție despre influența pe care aceasta a avut-o în viața ei.

În timp ce se afla la machiaj și își aranja părul, artista și-a amintit de ziua nunții mamei sale și de felul în care arăta aceasta atunci. „Deci așa arăta mama la nunta ei… așa, cu sarmale d-astea și o rochie albă”, a povestit artista zâmbind.

Privindu-se în oglindă, Theo Rose a observat imediat cât de mult seamănă cu mama ei. Pentru câteva momente, artista a avut impresia că asemănarea dintre ele este izbitoare. „Zici că semăn cu mama mea”, a spus ea.

Totuși, după ce s-a uitat mai atent, a ajuns la concluzia că asemănarea nu este chiar atât de mare precum credea inițial, dar legătura dintre ele rămâne evidentă.

„Nicio treabă la final, în mintea mea eram ca două picături de apă eu și mama. Cert e că mama doar a devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”, a scris artista în descrierea clipului publicat online.

De ce este Theo Rose slabă

De-a lungul timpului, nu doar talentul muzical al artistei a atras atenția publicului, ci și silueta ei. Mulți s-au întrebat de ce Theo Rose este atât de slabă.

Într-un interviu, artista a explicat fără ocolișuri care este, de fapt, motivul. „Eu nu sunt slabă că trebuia să fiu slabă ca să am succes, să mă asculte lumea. Eu sunt slabă că nu mănânc și că sunt a naibii. Așa mi-a zis mama, că și ea tot d-aia e slabă. Asta e gena”, a spus Theo Rose.

