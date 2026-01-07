Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista

Georgiana Lobonț se bucură de o binemeritată vacanță exotică alături de familia ei, după o perioadă extrem de aglomerată, marcată de numeroase concerte susținute de Crăciun. Artista a ales să împărtășească cu fanii câteva imagini din destinația însorită, unde apare relaxată, în costum de baie. Deși majoritatea mesajelor primite au fost de apreciere, nu au lipsit nici comentariile răutăcioase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cântăreața a fost criticată pentru silueta sa, unii internauți considerând că este „prea slabă”. Mai mult, au existat persoane care au mers până la a-i sugera să își facă analize medicale sau au insinuat că ar avea probleme de sănătate. Un comentariu a șocat-o chiar și pe artistă, cineva întrebând-o dacă „mai este vie”.

„Iartă-mă că întreb. Ești vie?”, „Când ți-ai făcut ultimele analize?”, „Deși te admir pentru cântările tale, acum că te văd… nu știu ce să zic, n-aș vrea să jignesc!”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit artista.

Câte kilograme are Georgiana Lobonț

Georgiana Lobonț a decis să nu rămână indiferentă și a răspuns sincer acuzațiilor. Vedeta a explicat că a fost slabă dintotdeauna și că greutatea ei a reprezentat mult timp un complex, mai ales în tinerețe. În prezent însă, lucrurile stau diferit, iar artista a învățat să se accepte și să se simtă bine în pielea ei.

„Am tot kilogramele pe care le aveam înainte să mă mărit, 47 de kilograme. Am născut doi copii foarte frumoși și sănătoși, i-am născut natural. (…) Nu vă stresați, nu am nimic, nu am pățit nimic. Pur și simplu așa sunt eu, slăbănoagă. Nu mi-am pus nici silicoane, pentru că așa sunt eu, așa m-a lăsat Dumnezeu”, a declarat Georgiana Lobonț, pe TikTok.

Mai mult decât atât, Georgiana Lobonț a subliniat că nu se lasă afectată de mesajele negative și le-a transmis un mesaj clar celor care o judecă: dacă nu le place ceea ce văd, sunt liberi să nu o mai urmărească. Artista spune că este sănătoasă, fericită și împlinită, iar acest lucru este cel mai important.

Reacția ei a fost apreciată de fani, care au sărit în apărarea vedetei și au criticat dur valul de hate din mediul online. Mulți au felicitat-o pentru atitudinea asumată și pentru mesajul de acceptare de sine, considerând-o un exemplu de încredere și echilibru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE