Pe contul de socializare, Cătălin a transmis un mesaj în care împărtășește cu fanii ceea ce a simțit alături de familie și colegi.

„Acum o săptămână aveam emoții mari. Din acelea care nu te lasă să respiri până la capăt și, ciudat, nu lucrurile mari mă țineau pe linia de plutire, ci detaliile: un mesaj scurt, un telefon venit la timp, o îmbrățișare care nu spunea nimic, dar îți spunea tot. Din ele îmi strângeam energia pentru o zi despre care știam că va fi grea. Filmul pe care îl veți vedea este povestea acelei zile. Așa cum s-a văzut din afară prin ochii prietenilor mei.

L-am făcut public dintr-un motiv simplu: recunoștința. Pentru echipa mea, pentru oamenii cu care am lucrat, pentru dragostea și grija pe care le-am primit dincolo de orice fișă de post, dincolo de orice task profesional.

E greu să cuprinzi în câteva minute optsprezece ani. 18 ani în care echipa și toți oamenii care înseamnă PRO TV au fost lângă mine. Lângă noi. Lângă familia mea. Un live e ca viața. Se trăiește fără plasă de siguranță, iar reușita nu vine dintr-un singur om, ci din calitatea oamenilor care te prind din zbor, clipă de clipă, fără să facă zgomot despre asta.

PRO TV mi-a oferit exact acest lucru, prin zecile de colegi care au fosti acolo, zi de zi. Am învățat că performanța nu se face niciodată singur, ci în echipe. Cu oameni care au caracter, etică, dorința reală de a fi mai buni decât au fost ieri. Din redacție, din platou, din departamentele pe care publicul nu le vede niciodată. Alături de invitați. Alături de oameni care au făcut ca fiecare zi să fie posibilă. Oricât de grele au fost ultimele săptămâni, ele au fost, în același timp, frumoase.

Iar ai mei, care erau îngrijorați, pentru că necunoscutul sperie, au văzut, încă o dată, că „iubirea vindecă totul”, așa cum spune, mereu, iubirea mea Andra. Vă invit să vă uitați la acest film.

P.S. Și astăzi am emoții când scriu aceste rânduri.

Și da, i-am luat pe copii de la școală aproape toată săptămâna. Așa cum și-au dorit, de când au început școala”, a scris Cătălin Măruță pe contul de socializare.

