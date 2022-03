De-a lungul anilor s-a zvonit că Dan Negru e o persoană zgârcită. În diferite interviurile pe care le-a acordat el nu a negat asta, ba chiar a confirmat. Cu toate acestea, el nu a pus mare preț pe banii lui din televiziune. Pasiunea a fost mai presus decât partea financiară.

„Toți angajatorii mei pot confirma că Dan Negru negocierile mele financiare cu ei nu au durat mai mult de 10 minute. Nu am pus niciodată preț pe bani cât am pus preț pe ce trebuie să fac pentru acei bani. Degeaba câștigi mult pe termen scurt și proiectele tale nu au succes. Niciodată nu am pus preț pe bani în televiziune, deși sunt zgârcitul suprem al breslei mele”, a explicat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Chiar dacă nu și-a negociat la sânge contractele în televiziune, Dan Negru a câștigat bani frumoși din acest domeniu, a prezentat multe emisiuni de succes, atât în România, cât și în Republica Moldova. Banii nu i-a cheltuit, ci a avut grijă să îi investească. Se știe că acesta a alocat bani în imobiliare, deține mai multe spații, unele dintre ele sunt date în chirie.

„Probabil, copiii mei vor aprecia cărămizile luate de tata când era cumpătat”

„Îmi place brandul ăsta de zgârcit. Vine tot din anii trecuți, când colegii mei câștigau sume mari de bani, și atunci își luau câte o mașină bună, iar eu continuam să merg cu un Renault și cumpăram de banii ăia cărămizi. Aveam mai multă încredere în cărămizi decât în roți de mașină, ha, ha! Dar toți mă luau de zgârcit. Cu vremea, mașinile s-au depreciat și cărămizile s-au scumpit. Dar habar n-am cum e mai bine. Cumpătat sau pasionat. Probabil, copiii mei vor aprecia cărămizile luate de tata când era cumpătat și vor citi în altă cheie toate articolele despre zgârcenia lui tati.”, a mai declarat Dan Negru pentru VIVA!.

Nu doar în imobiliare a investit, ci și în copiii lui. Dan Negru are grijă ca Dara și Bogdan să meargă la diferite cursuri, la cele pe care el și le doresc.

„Am doi oameni în care investesc fără să mă mai intereseze cât costă: Dara și Bogdan, copiii mei. Dar să știi că avem o limită a bunului-simț. Nu suntem părinții care-și duc copiii la toate cursurile posibile, nu le distrugem copilăria încercând să-i facem oameni de știință sau savanți de renume mondial.”, a încheiat prezentatorul de la Kanal D.

