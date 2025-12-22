Acum opt ani, Johnny a suferit o accidentare la gleznă care a necesitat o operație. Acest lucru l-a forțat să găsească o activitate în timp ce piciorul se vindeca.

„Sunt inginer mecanic și îmi place să construiesc lucruri. Dar când mi-am rupt glezna și nu puteam face prea multe, cineva mi-a sugerat să încerc să construiesc cu Lego. Am cumpărat un set și m-a captivat”, explică Johnny.

De atunci, construcția cu Lego a devenit un refugiu pentru Johnny.

Ceea ce a început ca un proiect mic cu câteva case s-a extins exponențial. Satul de Crăciun al lui Johnny, pe care îl asamblează în fiecare an, a devenit un fenomen anual care necesită planificare cu luni în avans.

„Întotdeauna schimbam puțin satul meu de iarnă de la an la an. La început aveam două case și un tren. Acum am transformat întreaga parte din spate într-un munte pe sub care poate trece trenul”, explică el.

Asamblarea masivului oraș de Crăciun durează aproximativ 50 de ore și are loc în săptămâna premergătoare datei de 1 decembrie, când Johnny montează noul set de Crăciun de la Lego.

Johnny își folosește activ experiența de inginer atunci când construiește. De exemplu, tunelul pentru tren trebuie construit astfel încât să poată susține construcția grea de deasupra. Trenurile adaugă viață suplimentară orașului, mai ales că Johnny a montat propriile lumini LED care creează o strălucire plăcută când este întuneric.

Satul de Crăciun este, de asemenea, plin de referințe amuzante. Pe lângă orașul său, pe care îl numește Klodsbjerg, Johnny are o pasiune pentru Stăpânul Inelelor și Războiul Stelelor, iar fanii pot găsi figurine mici și scene din aceste universuri ascunse ca motive de Crăciun.

