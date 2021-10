Melodia a fost compusă de Brian Cross, INNA (Elena Alexandra Apostoleanu), Joanna Navarro Crass, produsă de Brian Cross. „Like That” vorbește despre o poveste de dragoste dinamică, tumultuoasă și plină de neprevăzut, susținută de vocea inconfundabilă a INNEI și un sound catchy.

În urmă cu două săptămâni, INNA a lansat piesa „Party”, în colaborare cu Minelli, iar săptămâna trecută, fanii s-au putut bucura de melodia „Pretty Please” cu Gaullin.

INNA este la cea de-a doua colaborare cu Brian Cross, prima piesă lansată împreună se numește „Boom Boom” și este inclusă pe albumul „Party Never Ends” al artistei din 2016.

Melodia INNEI care a cucerit topurile din Rusia

Pe lângă apariția la „Masked Singer România”, la PRO TV, INNA, care a fost în 2011 a fost cel mai bine plătită artistă din România, a avut un an plin de reușite și de colaborări pe plan muzical. Piesa „Flashbacks”, cu peste 26 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde a fost locul 1 pentru 8 săptămâni consecutiv, în țările CIS, Turcia. Apoi a lansat „Maza” care are peste 17 milioane de vizualizări, „Oh My God”, dar și colaborarea cu Gromee pentru „Cool Me Down”.

Brian Cross a colaborat cu Armin Van Buuren

Brian Cross este un producător, DJ și antreprenor născut în Barcelona, Spania. Este cunoscut pentru colaborarea cu numeroși alți artiști din diferite stiluri muzicale, inclusiv Armin Van Buuren, Ricky Martin, Sophie Ellis-Bextor, Yandel, Robbie Rivera, INNA, Leah Labelle și mulți alții.

A lansat mai multe piese în colaborare cu unele dintre cele mai mari case de discuri din lume, inclusiv Armada Music, Ultra Music, Dirty Dutch, Big Beat Records, In Charge, Sony Music și A State of Trance. În 2015 a semnat cu Ultra Music. Brian Cross este, de asemenea, creatorul festivalului POPSTAR din Amnesia Ibiza, cu artiști precum Hardwell, Avicii, Cedric Gervais, dar și Pitbull, Nelly Furtado, INNA, Sophie Ellis-Bextor și mulți alții.

