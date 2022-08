INNA, primul artist român pe scena festivalului Tomorrowland. A ajuns în Belgia cu un avion privat și s-a plimbat cu Ferrari

Artista a participat la Tomorrowland 2022 la invitația lui Timmy Trumpet (DJ-ul numărul 9 în lume, conform Top 100 DJ Mag) alături de care va lansa în curând o piesă care a fost ascultată în premieră de cei prezenți la festival. Pe aceeași scenă, se aflau și Dimitri Vegas și Like Mike, DJ-ii care sunt pe poziția numărul 5 în top 100 DJ Mag.

„A fost o experiență fabuloasă, super cool, am trăit la intensitate maximă momentele de pe scenă, în fața unui public numeros, energic, iubitor de muzică electronică, alături de Timmy Trumpet, Dimitri Vegas și Like Mike”, a spus INNA.

Tomorrowland este unul din cele mai mari festivaluri de muzică electronică din lume, organizat anual în orașul belgian Boom, pe 16 scene aflate pe o suprafață de 75 de hectare, scena principală întinzându-se pe 160 de metri și cântărind 138 de tone. Mega producția se desfășoară timp de 3 weekend-uri consecutive și este „vizitat” de peste 600 de mii de festivalieri. De-a lungul timpului, pe scena festivalului care este organizat din 2007, au urcat Tiesto, Afrojack, Avicii, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki sau Armin van Buuren.

INNA, unul dintre cei mai de succes artiști din România, a ajuns în Belgia și a făcut furori. Artista a călătorit alături de echipa ei cu un avion privat, pe aeroport fiind așteptată de o mașină Ferrari roșie.

Cântăreața româncă are o carieră impresionantă și la nivel internațional. Ea are zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, are cu colaborări cu artiști români și internaționali relevanți cum ar fi J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

