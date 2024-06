INNA, cântăreața cunoscută la nivel internațional, și-a surprins de data aceasta fanii nu cu vreo melodie, ci cu o apariție topless. Zilele acestea, artista se bucură de o vacanță departe de România, unde a apărut doar în bikini.

Pe Instagram, unde își ține la curent urmăritorii cu tot ce face, artista a publicat mai multe fotografii, în primele apare pe un iaht, într-un costum de baie negru, dintr-o singură piesă. Nu cu aceste poze a atras atenția în mod deosebit, ci cu imaginile postate ieri. Apare doar în bikini, căci la sutien a renunțat. E pozat de la spate, privind către mare.

„De ce INNA?”, e întrebarea retorică scrisă de INNA la postarea ei. „Pentru că ea e regina”, i-a răspuns unul dintre fanii ei la postarea publică, pe Instagram.

Nu e pentru prima dată când cântăreața își uimește fanii cu poze în costum de baie, și anul trecut a pozat topless. Artista merge des în vacanțe însorite și de fiecare dată își etalează silueta.

Cum se menține în formă INNA

INNA e una dintre cele mai iubite cântărețe, una care face furori la fiecare apariție. În urmă cu doi ani, ea a mărturisit pentru revista VIVA! care e secretul siluetei sale. „Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a explicat cântăreața originară din Mangalia.

Totodată, ea a povestit și cum arată o zi din viața ei de artist. „Nicio zi nu seamănă cu cealaltă însă de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul. În unele zile, partea de studio este înlocuită de ședințe foto sau de filmări de videoclipuri sau alte proiecte.

Iar alte zile încep devreme, cu un drum spre aeroport, către destinația în care am concerte (pentru că, din fericire, au reînceput) și o parte din zi sunt pe drum, apoi merg la hotel, la soundcheck, mă odihnesc puțin și apoi mă pregătesc de show. Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a mai declarat ea în 2022 pentru viva.ro.

