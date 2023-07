Cabral s-a întors recent din Olanda, acolo unde fiica lui cea mare, Inoke, s-a mutat de ceva timp. Prezentatorul de la PRO TV a mers însoțit de Andreea Ibacka și cei doi copii ai lor, Namiko și Tiago. Cei trei frați s-au revăzut și au petrecut momente frumoase împreună.

Inoke are 21 de ani și s-a mutat în Olanda, acolo unde studiază Științele Comunicării. Cabral este foarte mândru când vorbește despre fiica sa cea mare, mai ales că aceasta a evoluat foarte frumos și se implică în tot ceea ce face.

„Inoke face 21 de ani. Este, era studentă la Științele Comunicării. Acum se gândește dacă merge mai departe sau dacă ia o pauză și reia după aceea. Și-a găsit un loc de muncă foarte frumos, e afară, e plecată în Olanda. E foarte bine”, a spus Cabral pentru unica.ro.

Fata cea mare a prezentatorului de la PRO TV este deja stabilită de 3 ani în Olanda, iar tatăl ei este cât se poate de mândru. Cabral apreciază curajul lui Inoke de a se muta într-o țară străină și de a începe totul de la zero. Tânăra i-a spus la un moment dat tatălui ei că nu mai are nevoie de bani din partea lui, pentru că are deja un salariu și se descurcă foarte bine singură.

„Știi cum e când ești părinte și te gândești: ce s-o alege de piticii ăștia de îi facem noi? Ce s-o alege? Cum o fi ca om? Cum o merge prin viață? Sunt foarte liniștit. E stabilită acolo, și-a luat drumul străinătății. Mi se pare simpatic că eu o viață întreagă am vorbit: da, e de mers pe afară, e de făcut, e de dres, dar nu am putut niciodată să plec din România, nu am putut. Am avut unde, am avut cu cine, am avut când, am avut cum, m-a ținut tot, nu că ceva, m-au ținut toți și toate. Inoke e plecată de 3 ani, facultatea acolo a început-o. Îi și place, se și dezvoltă mișto, a înțeles foarte bine mersul și ritmul, e bine, e ce trebuie“, a povestit Cabral pentru sursa mai sus-menționată.

Inoke nu mai vrea bani de la tatăl ei

Cabral a povestit că a primit un mesaj din partea fiicei lui, Inoke, care îi spunea că nu mai are nevoie să primească bani de la el. Prezentatorul de la PRO TV a realizat că fata lui a crescut și că acum este pe picioarele sale. Pe una dintre rețelele de socializare, vedeta a povestit cum s-a simțit după ce fiica sa i-a dat această lecție. Cabral spune că nu este deloc vorba despre bani, ci despre realizările lui Inoke.

„Termin filmarea și iau telefonul. Văd că m-a sunat Inoke.

Zic s-o sun înapoi, dar să arunc înainte un ochi pe mesaje. Văd că mi-a și scris. Deschid WhatsApp-ul. Și, deși mesajul are legătură cu banii… de fapt, n-are nicio legătură cu banii. Are legătură cu puiul care – după ce a părăsit cuibul – începe să-și facă un rost în viață. Puiul care se desprinde și își alege o direcție, un drum, începe să construiască propria poveste… o poveste în care tu ești doar o etapă premergătoare. Mesajul, că de la asta pornisem, era simplu:

– Hei, acum m-am uitat în cont și-am văzut că mi-ai pus bani în continuare. Nu mai pune, doar am un loc de muncă, am salariu, stai liniștit…

Păi cum să stau liniștit? Când tu te-ai făcut om mare… asta ce mă face pe mine?

Ce vorbești, nene… un vârtej de sentimente și trăiri într-o singură secundă.

Nod în gât, milioane de cuvinte în cap și cred că mi-a intrat și ceva praf în ochi, că altfel nu-mi închipui de ce s-au umezit brusc…

Nu înțelegi ce înseamnă să fii părinte decât după ce ajungi părinte. Și-apoi n-are cum să-ți mai treacă…”, a povestit Cabral pe Facebook.

Fata cea mare a lui Cabral muncește de la 20 de ani

Într-un interviu pentru Libertatea, Cabral a făcut dezvăluiri despre fiica lui cea mare. Inoke are 20 de ani și deja are un job.

„Ino e bine, tocmai a făcut 20 de ani. Are un loc de muncă simpatic și descoperă viața cu ochii unui proaspăt adult. Cu pitica se înțelege incredibil de bine, Namiko e topită după ea. Și invers, desigur”, a explicat prezentatorul.

În urmă cu ceva timp, s-a aflat că între Cabral și fiica lui cea mare nu mai era o relație strânsă. Tânăra a fost extrem de supărată pe tatăl ei, din motive personale, și nu a mai dorit să vorbească cu acesta. Cabral declara la acea vreme că fiica sa este supărată pe el și că nu mai comunică.

„Sunt pe lista neagră aici, la fata cea mare, că e supărată pe mine și nu comunicăm. Așa sunteți voi când sunteți… Are 18 ani, face 19. Nu sunt popular, nu sunt ce trebuie la casa omului. Da, știe, a aflat că Andreea Ibacka este însărcinată. O să aflăm dacă are vreo reacție. E perioada aceea dificilă în viață…”, a declarat Cabral în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, acum mai bine de un an.

