Mama Monicăi, a Ramonei și a Alinei Gabor a murit în august 2013, lovită de o bucată de stâncă, la ieșirea din Peștera Polovragi, din județul Gorj. Aceasta se afla în pelerinaj acolo și după ce au vizitat lăcașul sfânt, grupul în care se afla a făcut un popas la peștera respectivă. Au vrut să facă poze cu stâncile aflate în afara peșterii, însă o bucată grea, de șapte kilograme, s-a desprins și a căzut pe mama surorilor Gabor. Din păcate, Veronica Bulai nu a mai putut fi salvată de medici.

Recent, pe una dintre rețelele de socializare, Ramona Gabor a povestit celor care o urmăresc că a decis, la 10 ani de la moartea mamei sale, să poarte unul dintre colierele acesteia. Sora Monicăi a optat pentru un colier din perle, apoi a ieșit la masă cu prietenele sale, unde a avut parte de o surpriză emoționantă.

„Astăzi am decis să port aceste perle, care au aparținut mamei mele. Este prima dată când le port de când ea a murit. În timp ce mă pregăteam, eu mă gândeam că… ar fi fost drăguț să am și un inel cu perlă, care să se potrivească cu colierul. Am mers la cină și… când am ajuns acolo mă aștepta un cadou. Am deschis cutia și asta a fost reacția mea, pentru că în cutie se afla acest inel cu perlă. Inelul mi-a fost dăruit de această femeie minunată pe care o iubesc atât de mult și care este ca o mamă pentru mine. Acest video este făcut după ce i-am dat o îmbrățișare lungă și un pupic sau doi sau trei”, a povestit vedeta.

Recomandări Apel al salvamarilor, după o zi neagră pe litoral, cu 3 oameni înecați și alți 5 salvați la limită. „Nu putem face față! Ba că ei au plătit hotel, ba că ei trebuie să intre în apă…”

Și a continuat: „Nu știu despre voi, dar eu nu cred în coincidențe. Unele lucruri sunt menite să se întâmple. Unii prieteni devin familia ta. Unii oameni sunt trimiși în viața ta de Dumnezeu cu un motiv”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai

Vedeta și-a lansat propria linie de parfumuri în Dubai și este mândră de afacerea pe care o deține. Un parfum de la Ramona Gabor costă aproximativ 150 de euro.

„Am lansat o linie de 5 parfumuri și un discovery collection – un kit cu cele cinci parfumuri în miniatură, pentru ca doritorii să le poată testa pe toate, pentru a se decide pe care îl preferă. Două dintre ele sunt mai feminine, unul e foarte dulce și altul, mai pudrat. Iar celelalte trei sunt mai masculine, dintre care unul mai oriental. Prețul unui parfum este 150 de euro”, spunea Ramona Gabor.

Avea puțin peste 20 de ani când a părăsit România. Ramona Gabor nu are vreun gând să se mai întoarcă acasă, e mulțumită și mândră de viața pe care o are la sute de kilometri depărtare de casă, în Dubai. Sora Monicăi Gabor s-a stabilit acolo, ba chiar și-a clădit și o carieră.

Recomandări O mină marină a explodat la Costinești, pe mare, în zona unui hotel, în timp ce o a doua a fost semnalată în larg. Ce spun autoritățile

Totodată, Ramona Gabor a investit și 7.500 de dolari în cursuri de gemologie. Ea și-a dorit să devină expertă în diamante. „Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui.

M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamantului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro De ce îl sună Kate Middleton noaptea pe Prințul Harry. Acum s-a aflat motivul

Viva.ro Cine este, de fapt, influencerița care a murit la doar 14 ani. Ce s-a întâmplat cu fratele ei, în urmă cu câțiva ani. Dezvăluiri uluitoare despre părinții celor doi

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Stațiunea din România care a fost luată cu asalt de turiști în minivacanța de Sfânta Maria. Condițiile sunt excelente, iar prețurile sunt mici

Știrileprotv.ro „S-a zguduit pâmântul. Lumea era speriată”. Martorii au povestit șocați cum au simțit explozia puternică din Costinești

Observatornews.ro "Nu vă speriați, sunt la cazare, la Brașov! Ca să stau în picioare la duș trebuie să scot capul pe geam”. Postarea unui turist a devenit virală pe internet

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Două vedete din România se căsătoresc! 'N-am fost niciodată mai sigură'. Primele imagini cu inelul cu diamante