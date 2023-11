„Extremele nu sunt bune de niciun fel. Naturalețea contează. Eu, la 47 de ani, aproape 48, nu mi-am făcut absolut nicio intervenție la față. Nici neinvazivă, nici invazivă. Adică de niciun fel. Nu stau pe loc din punct de vedere al operațiilor. Eu am gene bune din familie.

Mama mea, bunica, străbunica, așa au moștenit aceste gene de la o generație la alta. Mama mea, chiar dacă este grav bolnavă, are un ten impecabil la 83 de ani. Doamnele care o îngrijesc sunt impresionate de tenul pe care îl are. Nu are intervenții, ci doar a folosit creme toată viața.

Nu mi-am făcut botox, acid, liftinguri. Singurul lucru pe care îl fac sunt tratamentele cosmetice și am un ritual cu creme și măști. Noi locuiam pe Calea Victoriei, iar la parterul blocului era un cabinet cosmetic. Pe când aveam 12 ani, cosmeticiana mi-a explicat că trebuie să mă epilez și să-mi fac tratamente cosmetice. Eram mai matură.

Am învățat să am o rutină de creme, dar târziu, pe la 30 de ani. Mama mereu îmi spunea că trebuie să mă dau cu creme și să-mi pun măști, că trebuie să am grijă de tenul meu. Sunt haterițe care mă acuză că mă culc machiată. Mă trezesc mai devreme să mă machiez, pentru că știu că în ziua respectivă am ceva de filmat”, a povestit vedeta, la Ego Life.

Oana Roman a recunoscut că vrea să facă o operație care să o ajute să scape de sigurul complex real pe care, după cum spune ea, l-a avut.

„Însă vreau să fac ceva, dar nu este neapărat la nivelul feței și Dana știe. Singurul complex real pe care îl am, pe care l-am avut dintotdeauna, este legat de gușă, de aceea îmi doresc să scap de ea. Nu am avut complexul că sunt grasă. Cea mai fericită perioadă din viața mea era când aveam câteva kilograme în plus”, a mai mărturisit Oana Roman la Ego Life.