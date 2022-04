În fiecare zi Andreea Mantea apare pe micul ecran și este gazda emisiunii „Casa iubirii”, show-ul matrimonial difuzat la Kanal D de luni până duminică. Prezentatoarea a reușit să câștige simpatia telespectatorilor prin felul ei de a fi și este îndrăgită chiar și de concurenții de la emisiunea pe care o prezintă.

Vedeta prezintă o emisiune despre dragoste, cupluri, însă ea tocmai ce s-a despărțit de bărbatul care îi oferise inelul de logodnă și cu care trăia o discretă poveste de dragoste. Andreea Mantea, în vârstă de 35 de ani, este din nou singură și este împăcată cu statutul pe care îl are în prezent.

LIBERTATEA: Felicitări pentru noua emisiune! Mă bucur să aud că ești gazda unui nou show matrimonial. Cum ai primit vestea?

Andreea Mantea: Mulțumesc! A venit natural, pot spune că având experiența reality show-urilor, mi se potrivește mănușă. Îmi place că le pot fi alături tinerilor, în această călătorie în căutarea iubirii, să fiu părtașă la acele sentimente curate și puternice pe care și le împărtășesc aceștia, în „Casa iubirii”. Astfel de trăiri nu le poți găsi nici în cărți, nici în filme, ci doar în viața reală.

– Ce sfaturi le dai concurenților din „Casa iubirii”?

– Să trăiască la maximum, să facă doar ceea ce simt, cu tot sufletul.

– Am impresia că ești pe micul ecran dintotdeauna. Care a fost primul job în televiziune?

– Reporter la Kiss TV, apoi vecina la Neatza cu Răzvan și Dani, coprezentator la „Noaptea erorilor”, la „Din Dragoste”. Îmi place foarte mult ceea ce fac, nu știu unde se va opri acest drum, dar sper să fie cât mai târziu, pentru că îmi place ceea ce fac.

„Am fost la un pas de depresie când am văzut câte kilograme am luat”

–Știu că ai început dieta de ceva timp și ai început să faci sport. În ce stadiu te afli și câte kilograme ai slăbit până acum?

– Am slăbit 10 kilograme, mă aflu în stadiul în care respir și vorbesc, mă doare abdomenul de la atâta sport. Dacă nu simt febră musculară, am impresia că ceva nu am făcut bine la antrenament. Mi-am pus ambiția foarte tare, am fost la un pas de depresie când am văzut câte kilograme am luat din nimic. Așa că acum chiar vreau să mă ocup de mine, să fiu în cea mai bună formă fizică a mea.

– Prezinți o emisiune despre iubire, despre cupluri, surprize frumoase și momente pline de emoție. Tu cum ești cu dragostea? Cum e la tine în suflet?

– E bine, e liniște și deocamdată am nevoie de aceste lucruri. Când o să am nevoie de văpaie, mă voi ocupa. Deocamdată e liniște și mă bucur de ea.

– De ce este Andreea Mantea atât de discretă cu viața amoroasă?

– Vi se pare că am fost discretă? Și la film dacă mă duceam cu cineva, gata, eram „cuplată”. Sunt de părere că viața personală trebuie ținută departe de ochii presei.

– Există șanse să te vedem mireasă?

– Nu! Vorbesc din punctul meu de vedere, dacă nu faci pasul acesta cu cine trebuie și cu cine merită, nu o mai faci; preferi să te întâlnești cu persoana respectivă în altă viață. Dacă nu mi s-a întâmplat până la vârsta asta și dacă n-am făcut pasul acesta până acum…

Andreea Mantea, din nou singură

– Toată lumea este în ceață și vrea să afle răspunsul unei întrebări. Există în prezent un bărbat în viața Andreei Mantea? Inelul l-am văzut cu toții la un moment dat, dar… mai e de actualitate?

– Nu este.

– Ești mamă singură, gătești, muncești mult, stai cu David, te joci cu el. Mai ai timp pentru tine? Ce îți place să faci atunci când ai câteva momente libere?

– În astfel de momente libere îmi place să mănânc ceva dulce și să beau un pahar cu vin roșu, foarte sec. Dar în liniște, să citesc o carte, să mă uit la un film, să îmi aud gândurile. E bine să avem momente de noi cu noi înșine și îmi găsesc timp pentru asta.

– Îl iei și pe David la filmări cu tine atunci când nu ai cu cine să-l lași?

– Da, după școală el vine adesea aici, pe platourile de la „Casa iubirii”. Este obișnuit în lumina reflectoarelor și cu atmosfera de pe un platou de filmare, nu îi este străină deloc această lume a televiziunii.

