Interviu cu Dan Negru, după plecarea de la Antena 1 la Kanal D: „Simțeam că mi-am atins limita. Rugineam”

Pe buzele tuturor telespectatorilor finalul anului 2021, dar și începutul noului an a fost un singur nume. Dan Negru! Și asta pentru că cel supranumit „regele audiențelor” a pierdut pentru prima oară în ultimii 21 de ani bătălia pentru public în noaptea dintre ani, cu Revelionul său cu măști de la Antena 1 în fața celor de la PRO TV.

N-a fost o bătălie ca-n FCSB-Dinamo 6-0 sau ca în istoricul meci de la Campionatul Mondial, Brazilia – Germania 1-7, dar tot bătaie a fost. La doar 0,9 la sută rating la nivel național. Adică 155.000 de telespectatori s-au uitat în plus la Pro TV decât la Antena 1, acolo unde era Negru.

După 24 de zile de la momentul primirii veștii că a pierdut bătălia audiențelor, Dan Negru revenea din nou în prim-plan. „Magicianul spectacolului de televiziune, intră în echipa Kanal D!” era comunicat televiziunii care-l transferase în plină perioadă de mercato fotbalistică.

Dan Negru e inclus în “Top Host European Broadcast”

Dan Negru era considerat inima Antenei, vedeta cea mai longevivă a grupului Intact. A venit la postul patronat de familia Voiculescu în 1999, de la Televiziunea Română. Și a prezentat peste 30 de formate de televiziune, inclus în “Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale, care au fost lider de audiență.

Acum, Negru a schimbat tabăra și e gata să înceapă o nouă aventură. În exclusivitate pentru Libertatea, Dan vorbește deschis despre plecarea din Antena 1. Despre motivele care l-au decis să ia această decizie, despre cum au decurs negocierile cu turcii de la Kanal D, despre formate de televiziune și planurile sale la noul loc de muncă. „Am schimbat doar tricoul, evoluez în aceeași Ligă”, spune Dan, ajuns la 50 de ani.

Dan Negru, într-o imagine de acum 16 ani Foto: Hepta

„Asocierea excesivă cu o singură televiziune mă ducea la plafonare”

Libertatea: – Dan Negru a vrut să plece de la Antena 1 sau Dan Negru n-a mai fost dorit de Antena 1?

Dan Negru: – Cred că e câștigător al treilea răspuns: Kanal D își dorește producții TV inedite, originale care pe mine m-au cucerit. Mi-au plăcut întotdeauna ideile originale. N-am avut succes cu copy-paste! Când făceam show-uri cu copii, blonde sau farse nu le mai făcea nimeni, apoi au devenit trenduri. Așa că, aș renunța oricând la orice pentru o producție TV originală, inedită. Cred că Lucian Blaga avea dreptate spunând: «Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura».

– Când ați simțit că e momentul de o schimbare în cariera dumneavoastră?

– Când am început să văd că ziarele făceau mereu trimitere la longevitatea carierei mele. Atunci am realizat că ceva nu e în regulă pentru că am doar 50 de ani.

– Da, dar ați început să faceți televiziune de foarte devreme.

– E adevărat! Noi cei din generația golden age ne-am apucat de televiziune demult, când aveam toți puțin peste 20 de ani, dar astea erau vremurile. Acum ne-am trezit la 50 de ani că părem dinozauri. Am simțit asta. Dar și asocierea excesivă cu o singură televiziune mă ducea la plafonare. Rugineam.

– Longevitatea a venit și în urma unor rezultate bune.

– E adevărat că rugineam plăcut, avem un salariu rezonabil pe care-l primeam oricum, făceam niște ediții pe an, mai un Revelion, dar simțeam că mi-am atins limita. Nici în jos, nici în sus nu mă mai mișcam. Atunci am simțit nevoia să mai trăiesc fluturii din stomac ai televiziunii.

„Bunăstarea unei țări se vede la TV și în frigider”

– De ce ați transmis mesaje clare, de mai multe ori, ca lumea să nu se uite la Revelionul dumneavoastră?

– O fac de ani de zile. O fac din sinceritate. Cu cât țara e mai prosperă, cu cetățeni care au bunăstare, cu atât consumul de TV e mai mic. Bunăstarea unei țări se vede la TV și în frigider. Cu cât oamenii au mai multe variante de distracție, de la restaurante la petreceri, teatru etc.. cu atât țara e mai bogată. Când n-ai variante, stai în casă la televizor. Și Revelionul e o sărbătoare rară. Măcar atunci să ne bucurăm de prieteni și familie și nu doar de Negru. «Nu faceți Revelionul cu Negru» era sloganul meu de multe Revelioane și apreciez că televiziunea pentru care le organizam mi-a îngăduit sinceritatea care era de fapt o anti reclamă.

– Locul 2 a fost biletul de eliberare din Antena 1?

– N-a fost locul 2. E nedrept să spui că acele puncte mici de share sunt diferențe. Și apoi, 21 de ani lider era deja plictisitor, dispăruse concurența, prea o anihilasem. Mă bucur că au crescut generații cu Revelionul lui Negru, nimic nu e mai măgulitor. Dar nu are de a face deloc cu acest transfer. Altfel, să nu uităm că 21 de ani am bătut televiziunea lider, Pro TV de pe poziția 2-3 acolo unde era mereu Antena. E ca și când Sevilla ar bate an de an Real Madrid.

O fotografie chiar mai veche decât cea anterioară, din 2015 foto: Hepta

„Oamenii nu mi-au mai umplut mesageria de laude și pupături”

– Cristian Țopescu spunea că „Atunci când faci lucruri bune nu te sună nimeni, când o comiți sună telefonul non-stop”. Cum a fost 1 ianuarie după ce-au venit audiențele?

– În 21 de ani în care am fost lider nu s-a scris atât de mult despre Revelion cât s-a scris anul ăsta când am fost la mustață. În mod normal, în Antena 1 e fericire când diferența între ea și Pro TV sau Kanal D e mică. E dovadă de succes. Doar că eu 21 de ani obișnuisem cu altfel de poziționări.

– Revenind la întrebare.

– Sigur că au existat și directorași și funcționari cu funcție care s-au speriat în primele ore din 1 ianuarie și nu mi-au mai umplut mesageria de laude și pupături cum au făcut-o anul trecut și care au tăcut chitic. Nici măcar urarea de «La multi ani» n-au mai avut curajul să mi-o spună. Dar cei mai mulți sunt cu capul pe umeri. Dara, fetița mea, a intrat în mesageria telefonului meu și mi-a făcut o colecție interesantă de mesaje laudative primite de 1 ianuarie în anii trecuți de la aceeași oameni care anul ăsta au tăcut.

– Au mai existat și alte oferte în afara celor de la Kanal D?

– În toți anii ăștia am avut discuții cu aproape toate televiziunile importate din România. E și normal așa pentru că suntem împreună în breasla asta de multă vreme. E o meserie în continuă mișcare și despre care mulți cred că o poate practica oricine. Mulți cred că pot avea carisma managerială a lui Lazarov sau a lui Sârbu. Sau că pot avea harul lui Brenciu sau al Andreei Esca…

Show-urile lui Negru se mută la Kanal D

„Sunt atent la detalii și asta te poate face insuportabil”

– Sunteți mereu cu zâmbetul pe buze, dar multă lume vă consideră dificil. Așa au fost și negocierile cu Kanal D?

– Sunt dificil în ceea ce privește alegerea formatelor de televiziune sau aplicarea lor. Sunt prea meticulos, știu! E o meteahnă pe care am învățat-o de la domnul Lazarov, aceea de a fi atent la detalii și asta te poate face insuportabil. Dar, mi-o asum pentru că a dat roade în anii ăștia. Negocierile financiare cu Kanal D, Antena 1 sau Prime, televiziunea la care lucrez în Chișinău, nu au durat mai mult de 10 minute. Asta o poate confirma staff-ul televiziunilor cu care am colaborat.

– Interesant. Lumea și aici are altă părere despre dumneavoastră!

– Că sunt zgârcitul suprem în showbiz! Dar nu banii sunt argumentul care mă determină să fac televiziune într-un loc sau altul. Degeaba negociezi onorarii mari dacă nu ai proiecte bune. Așa că, negocierea pe proiecte durează de multă vreme. Cea financiară, a durat vreo zece minute.

– Care a fost cel mai greu moment: semnarea rezilierii cu Antena 1 sau semnarea contractului cu Kanal D?

– Oamenii cu care am stat pe platourile de televiziune la Antenă sunt aceiași cu care stau pe platouri la Kanal D. Nu sunt ziduri între televiziuni așa cum se văd ele de afară. Producătorii cu care am făcut o mulțime de show-uri sunt cei cu care azi produc show-uri la Kanal. Așa că, oamenii din jur mi-au dat încredere. Am schimbat tricoul doar. Și proprietarul. În rest, terenul, antrenorii, mingea, stadionul sunt tot acolo.

„Pe Dan Negru l-a definit răbdarea când n-a avut nimic și atitudinea când a avut totul”

– Când ați anunțat conducerea Antenei că vreți să plecați, ce sentimente au avut?

– Le-am explicat că încerc să ies din zona de confort pe care mi-o dădeau ei pentru că altfel simt că îmbătrânesc mult mai repede. Că făcând doar lucruri previzibile eram cuprins de brațele unei sirene care mă trag sub apă.

– Același lucru și în momentul în care ați bătut palma cu Kanal D.

– M-a încântat opțiunea de a construi, de a ridica proiecte noi, de a cuceri noi teritorii. Încă sunt tânăr ca să pot să fac asta. E și sfatul pe care-l dau celor de 50 de ani plus. Ieșiți din zona de confort!

– Ați semnat în perioada de mercato de iarnă ca fotbaliștii, care sunt primele trei obiective/planuri ale lui Dan Negru?

– Să trăiesc emoția unor noi începuturi, să descopăr noi teritorii și să fiu un bun coleg în călătoria asta.

– Ați intrat în ultima vreme pe Google să cauți știri despre dumneavoastră?

– Am Google alert pe telefon pentru că mă interesează mereu să aflu unde greșesc și unde reușesc. Cel mai bun barometru despre asta sunt știrile, gura lumii!

– Cum ați vrea să sune prezentarea dumneavoastră pe Wikipedia?

– L-a definit răbdarea când n-a avut nimic și atitudinea când a avut totul.

PARTENERI - GSP.RO Anunț bombă, nimeni nu se aștepta. Ce ar fi decis Novak Djokovic în privința vaccinării

Playtech.ro Ministrul român de Externe, mesaj de ultimă oră pentru Vladimir Putin: „Suntem gata”

Observatornews.ro Cea mai dură pedeapsă pentru Denis Mustafa, criminalul din Corbu care și-a ucis vecinul cu o macetă și i-a violat fiica

HOROSCOP Horoscop 2 februarie 2022. Peștii procesează altfel constrângerile, le acceptă la suprafață, dar în interior le analizează

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs „carambolul morții” de pe E85, în care au murit 7 oameni. De ce ar fi intrat TIR-ul pe contrasens

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Cele mai tari idei de distracție în familie