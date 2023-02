Interviu cu Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, care susține Bacalaureatul anul acesta: „Primele mele melodii originale au fost subiect de batjocură în școală”

Numele lui a fost pe buzele tuturor după ce a câștigat Selecția Națională și s-a aflat că el va reprezenta România la Eurovision 2023. Theodor Andrei, „cântărețul care s-a dezbrăcat la TVR”, așa cum au scris mulți pe rețelele de socializare, face muzică din pasiune, iar bucuria lui cea mai mare e să-i vadă pe oameni simțindu-se bine pe melodiile sale.

Acum, el e cântăreț, compozitor, actor, dar și elev. Theodor Andrei merge la Colegiul Național Dinu Lipatti, din București, unde e clasa a XII-a. Peste doar câteva luni va susține examenul de Bacalaureat, dar nu-și face prea multe griji că nu va trece cu brio. Ce îl supără însă e că are de învățat multe eseuri care, spune el, nu îi vor folosi la nimic pe viitor.

Nu doar despre controversele stârnite în mediul online și în emisiuni de televiziune cu reprezentația lui la Selecția Națională ne-a povestit, ci și despre episoadele de bullying pe care le-a trăit. „Am fost copleșit de frică, au țipat la mine, mi-au vorbit urât”, își amintește Theodor despre clipele de teamă pe care le-a trăit din cauza colegilor lui din școală. Cu o doză de sinceritate, el și-a spus povestea, sperând că așa îi va ajuta și pe alții.

Recomandări Femeie atacată de câini de luptă, în zona Lacul Morii. ASPA spune că „proprietarul a fost identificat și sancționat”. Ce amendă a primit

Libertatea: În primul rând, felicitări pentru succesul la Selecția Națională. Vei reprezenta România la Eurovision 2023, la Liverpool. Te așteptai să primești cele mai multe voturi? Ți-ai îndemnat toți prietenii, apropiații, colegii să te voteze?

Theodor Andrei: Mulțumesc mult! Mă așteptam ca momentul să fie apreciat, am încercat să îmbin cât mai multe elemente din lumea mea în el – de unde a rezultat o anume teatralitate care pe unii i-a încântat, iar pe alții mai puțin…am pus în moment părerile și ideile mele. Avem 2 dezbrăcări – o dată sunt dezbrăcat de fete și o dată de băieți – ceea ce este o referință la acceptare, înțelegere și egalitate. Avem un moment de sign-language care nu era menit să atragă atenția, l-am pus special pentru cine îl poate înțelege, că să fac un moment pentru toată lumea, în care nimeni să nu fie discriminat.

Este adevărat că am încercat să reinterpretăm celebra pictură a lui Michelangelo cu Dumnezeu și Adam care aproape își ating degetele și unii au înțeles, unii nu. M-a întristat însă faptul că unii oameni au rezumat momentul meu la goliciune și vulgaritate, când de fapt mesajul era unul profund – anume acela că abia atunci când realizăm că suntem până la urmă doar niște bucăți de pământ (precum Adam) putem înțelege că singurele lucruri care ne diferențiază sunt circumstanțele și alegerile, dar în noi bat inimi identice, cu 4 camere, cu zâmbete și lacrimi.

Recomandări Cutremur cu magnitudinea de 4,3 în Gorj, cea mai puternică replică a seismului de marți. Directorul INFP, Constantin Ionescu: „E o activitate destul de intensă”

„Abia când ne dezbrăcăm de haine, de ideologii, de presupuneri și de prejudecăți putem ajunge la adevăr”

Nu sunt genul prea religios, dar am simțit că este un mesaj potrivit pentru moment și respectă principiul după care mă ghidez – anume acela că nu vreau să fim doar un nume într-o lista de țări participante, vreau să facem ceva care să rămână peste timp. Abia când ne dezbrăcăm de haine, de ideologii, de presupuneri și de prejudecăți putem ajunge la adevăr, de aceea se tot dădeau jos haine. Poate n-am ilustrat nici eu prea clar, poate a fost prea mult și nu își avea locul. Nu știu.

Nu regret, dar sigur am învățat ceva din asta, iar show-ul de la Liverpool va păstra mesajul, dar abordarea va fi diferită. Mi-am îndemnat prietenii să mă voteze, la fel că oricare alt concurent la show-urile cu tele-voting. Le mulțumesc din suflet prietenilor mei care m-au susținut, contează mult fiecare vot într-un astfel de context și le mulțumesc și celor de acasă care au votat căci fără ei nu aș fi câștigat și nu aș fi ajuns astăzi mai aproape de visul meu.

Recomandări RCA MAI SCUMP ȘI NESIGUR. Euroins este cea mai dată în judecată instituție din România – a avut 102.000 de procese pe ultimii patru ani, iar numărul crește cu 100 de procese pe zi

-Ai participat și la „X Factor” și la „Vocea României Junior”, erai cunoscut datorită acestor concursuri. De sâmbătă, ești reprezentatul României la Eurovision 2023. Simți o oarecare presiune?

-Am fost la mai multe TV show-uri, dar pe acelea nu le-am câștigat și de cele mai multe ori oamenii rămân în minte cu podiumul. Am fost recunoscut pe stradă 2 săptămânii după emisie la majoritatea show-urilor și după am dispărut, dar toate experiențele astea reprezintă cărămizi în zidul meu, în palmaresul meu.

Am mare încredere în piesă, în mine, în echipa mea, în moment, în sprijinul pe care ni-l oferă TVR și momentan nu simt o presiune atât de mare, sunt conștient că există și că se va intensifica, dar nu sunt genul să mă las copleșit de stres și emoții.

-Despre piesa ta spuneai că „e foarte serioasă” și că te iei în serios cu ea. Cu toate acestea, ai compus „D.G.T (Off And On)” într-o joacă. Tu compui piese pentru concursuri internaționale pocnind din degete?

-Nu cred în piesă „pentru ceva”, la fel cum nu cred în „piesă de Eurovision”. Eurovisionul e atât de divers și de complex,încât trebuie să fii naiv sau necunoscător să crezi că există „piesă de Eurovision”. În fiecare an se caută altceva. Doar pentru că o piesă seamănă cu ceva ce s-a mai auzit pe acolo nu o face piesă ideală pentru concurs. Din contră. Pentru că este un concurs de artă interpretativă cu muzică, show și feeling, nu e un concurs de rețete.

Procesul meu de a compune nu e unul prestabilit, de cele mai multe ori mă las ghidat de ceea ce simt și în materie de instrumente și în materie de linii melodice și în cazul versurilor și cred că se simte atunci când interpretul este și compozitor și cred că da un alt raport față de spectator din cauza sincerității. Theodor Andrei

În momentul în care îți expui gândurile și ideile îți asumi că oamenii îți vor ascultă ori distracția, ori vulnerabilitatea, iar artiștii sunt tot oameni. Oamenii înțeleg artă în măsura în care arta îi înțelege pe ei.

-Cum se îmbină viața ta de elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Dinu Lipatti și cea de artist la Eurovision 2023? Cum te privesc colegii?

-Se îmbină foarte bine, sincer. Chiar cu o săptămâna înainte de Finala Selecției Naționale am fost premiat în cadrul Festivalului de Comedie „Ștefan Mihăilescu-Brăila” cu Marele Trofeu pentru repertoriul meu individual și Premiul 1 pentru primul spectacol regizat de mine – „O Floare De Zăpadă” – adaptare după „Zăpezile de Altădată” de Dumitru Solomon.

Colegii mă privesc la fel, eu așa tind să cred. Lucrăm împreună, mai vorbim diverse lucruri și ne pregătim acum pentru Olimpiada de Artă a Actorului, unde anul trecut am fost premiat individual, dar acum vreau să aduc un premiu mare cu spectacolul meu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

-Ai spus într-un interviu recent că ai fost victima bullying-ului în scoală. Ne poți povești ce s-a întâmplat?

-Wow…este o poveste destul de răvășitoare. O să încerc să o sintetizez cât pot. Între clasa a V-a și clasa a VI-a am descoperit lumea festivalurilor de muzică. Văzând că acolo sunt apreciat și că reușesc să mă dezvolt în direcții în care școala nu mă ajută, în sensul în care simțeam că fac cu adevărat ceva pentru visurile mele, am început să pun muzica pe primul loc, să iau totul în serios și să las școala pe locul doi.

Ulterior, majoritatea colegilor mei au început să râdă de mine spunându-mi că fac muzică de bătrâni, că o să mor de foame, că jurații din festivaluri sunt plătiți să mă mintă că sunt talentat, că părinții mei plătesc ore de canto degeaba că nu am voce…și fiind în creștere m-au pus pe gânduri lucrurile astea și ușor-ușor stima mea de sine care abia lua naștere se prăbușea.

Primele mele melodii originale au fost subiect de batjocură un an întreg, clipurile mele de pe YouTube în care cântam, aveam rezultate din ce în ce mai bune cu muzica și brusc colegilor mei nu le mai convenea nimic. Ba nu era bine cum mă îmbrăcăm, ba nu era bine părul – de ce ai părul scurt dacă faci muzică rock?” – apoi mi-am lăsat părul să crească – arăți că o față, sigur îți plac băieții -. Asta auzeam zilnic. Mă jigneau, mă făceau prost, mă înjurau cu fiecare ocazie și eu am încercat să ignor și am tot încercat până când la un moment dat am ripostat.

Și nu am fost violent, că eram și mic de statură, și slab, am făcut o piesă în care îmi vărsăm frustrările pe care mi le cauzaseră. Am trimis piesa asta doar la 2 persoane, apropiate mie, de altfel, în dimineața în care am făcut-o. Când am ajuns la școală, toată lumea avea piesa, toată lumea mă judeca și am ajuns să fiu prins în parc, amenințat cu bătaia și înconjurat de băieți mai mari cărora doar le răspunsesem în felul meu.

Am reușit destul de greu să scap, am fost copleșit de frică, neironic, am crezut că o să mor, dar m-am făcut mic și i-am lăsat să mă amenințe. Au țipat la mine și mi-au vorbit urât, nu m-au mai bătut, dar m-au scuipat și au plecat.

Am foarte clar imaginea în cap și s-ar putea să fie destul de scârboasă, dar adevărul e că aveam ochelarii plini de scuipat când i-am văzut plecând și abia atunci am zis că trebuie să șterg tot episodul ăsta din viața mea, să mă deschid către părinții mei să le povestesc cele întâmplate și încet-încet am reușit să fiu mai stăpân pe mine și să nu mai cad ca o victima ușoară.

Nu îmi vine să cred că am povestit asta, am încercat mult timp să uit, dar sper ca povestea mea să ajute măcar o persoană să nu treacă prin traumele prin care am trecut eu.

-Multe reacții au apărut în mediul online după ce ai câștigat Selecția Națională Eurovision 2023. Unii fani ai concursului te-au felicitat, alții te-au criticat. Cum le răspunzi celor care sunt de părere că ai cântat fals și că piesa ta nu e potrivită pentru acest concurs?

-Celor care m-au felicitat le mulțumesc, celor care m-au criticat le mulțumesc, celor care au aruncat cu răutăți gratuite le mulțumesc pentru felul în care se vor lăuda după Liverpool, devenind brusc patrioți. Am povestit mai sus părerea mea despre această falsă ideologie a pieselor „de Eurovision”.

De cele mai multe ori, oamenii care cred în vrăjeala asta cu piese „de Eurovision” n-au citit niciodată regulamentul pentru înscrierea în concurs și pot numi doar câștigători care au venit cu piese atipice pe care nimeni până la câștigare nu le vedea în acest pseudo-tipar „de Eurovision”.

„Eu sunt fan Mihai Trăistariu pentru că este un adevărat artist, indiferent de ce alte păreri au alții”

-Florin Ristei și Mihai Trăistariu, doi artiști consacrați, te susțin în drumul tău spre Eurovision 2023. Trăistariu a declarat că te cunoaște de mulți ani. Ce amintiri ai cu el?

-Wooow, da! Mihai Trăistariu a fost unul dintre modelele mele în copilărie. Îl apreciez foarte mult pentru piesele sale, sunt multe mai puțin cunoscute, dar superbe pentru cariera sa și pentru căldura cu care vorbește despre lucruri – bunătatea asta de a ajuta oameni. M-a jurizat în câteva concursuri și de fiecare dată a dat feedback tuturor concurenților.

Mi-ar face o deosebită plăcere să scot o piesă cu Mihai Trăistariu, eu cred că muzica aduce oamenii aproape și acum sunt sigur că și după interviul asta vor apărea păreri cu privire la ce am spus, dar aici chiar nu poate fi contestat – eu sunt fan Mihai Trăistariu pentru că este un adevărat artist, indiferent de ce alte păreri au alții. El m-a inspirat foarte tare în ideea asta de a păstra o relație apropiată cu ascultătorii și cred că este ceva foarte frumos, întrucât oamenii mă văd exact așa cum sunt și se sparge baiera dintre artist și om.

Florin Ristei m-a jurizat la X Factor în 2020 și îmi aduc aminte că m-a întrebat până în ce etapă mă văd în concurs și eu am spus „până să fiu în juriu” și după răspunsul asta am apărut în primele publicații tip tabloid, dar, din nou, nu a fost cu rea-intenție, eu îl respect foarte mult pe Florin Ristei pentru realizările sale și l-am votat când a fost concurent la X Factor.

-Ai stârnit controverse pe rețelele de socializare și cu aparițiile tale, cu mesajul scris pe piele, „Make love not war”, și cu costumul roz de la conferința de presă. Astfel de apariții vrei să ai și la Liverpool?

-Mesajul „Make Love Not War” a fost pus acolo din mai multe motive. Și pentru că avea o trimitere directă la versurile piesei care descriu un război interior de întoarcere la un rău necesar amoros (deci acest război în dragoste), și pentru că situația actuală din lumea în care trăim are nevoie de un asemenea îndemn, și pentru noi oamenii suntem într-un continuu război între noi pentru că ne judecăm, pentru că ne discriminăm, pentru că nu ne apreciem suficient și, nu în ultimul rând, pentru că este un citat al lui John Lennon, membru în The Beatles, formație emblematică pentru Liverpool.

Costumul roz de la conferința de presă a fost alegerea mea, nu am apucat să citesc toate reacțiile, dar e clar că dacă a fost un subiect de discuție a fost o idee bună. Astfel de apariții aș vrea și la Liverpool, nu aceleași, dar în stilul meu caracteristic .

-Zilele acestea numele tău e rostit în multe emisiuni de televiziune, e menționat în multe articole de presă, deci ai devenit vedetă?

-Îmi place să apar, să răspund la întrebări, să aud ce să mai vorbește despre mine. Cumva mă bucură. În altă ordine de idei, termenul „vedetă” e atât de deteriorat. Nu m-aș numi vedetă. Sunt mii de exemple de non-valori ajunse astfel de „vedete”.

Eu sunt un artist cu o poveste / un boem reprezentat de piese / un vesel în depresie așa cum spun și versurile piesei mele „Artist” de pe albumul „FRAGIL.” – albumul meu de debut lansat în octombrie 2022 sub egida Electrecord.

-În mai vei fi la Eurovision 2023, iar în iunie ai primele probe la Bacalaureat. Te gândești că participarea la concurs îți va afecta cumva procesul de învățare?

-Cred că găsești timp pentru orice dacă într-adevăr cauți. E adevărat că prioritizez Eurovisionul acum, pentru că este o responsabilitate mai mare. Răspund pentru fiecare vot pe care l-am primit și lucrez alături de echipa mea și echipa TVR la un moment cel puțin memorabil.

Bacalaureatul este ceva ușor, este adevărat că sistemul precar de învățământ cere învățarea pe de rost a unor informații preponderent inutile mai departe în defavoarea formulării unei opinii pertinente despre un anume subiect, dar o să o scot la capăt și cu examenele astea și voi merge mai departe.

„Vreau să fiu primul român care câștigă Eurovisionul”

-Ai declarat că vrei să aduci trofeul de la Eurovision în România. Acesta e visul unui copil sau al unui tânăr artist ambițios?

-Cred că fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, mai avem gânduri de copil câteodată și mai facem chestii stupide din senin. Eu mi-am setat de mic acest vis că vreau să fiu primul român care câștigă Eurovisionul.

Nu pot să promit că îl voi aduce, întrucât știm cu toții faptul că există multe influențe geo-politice în competiție, dar pot să îmi dau cuvântul că voi face tot ce îmi stă în putință și mai mult că să îndeplinesc visul ăsta. Este un vis de când eram copil care a rezistat și s-a intensificat cu timpul.

-Ești cu adevărat mândru de reușita ta? Munca ta în calitate de cântăreț, de compozitor e, în sfârșit, răsplătită?

-Pentru momentele în care văd cum dansează oamenii pe piesele mele ritmate. Pentru momentele în care văd emoțiile pe chipuri când cânt o baladă și oamenii se pot regăsi în versuri. Felul în care m-am simțit prima dată când am cântat undeva și publicul îmi știa versurile. Felul în care m-am simțit când am auzit de la o fată că muzica mea a ajutat-o să treacă peste o perioadă foarte întunecată a vieții ei.

Oamenii care te ascultă sunt adevărata valoare, adevărata răsplată. Sunt conștient că nu toți cei care mă susțin acum cu Eurovisionul vor rămâne alături de mine pentru următorul meu album sau pentru concerte. Oamenii care te ascultă, fie puțini sau mulți, sunt o responsabilitate enormă.

De mic am încercat să cânt cât mai multe genuri muzicale, să descopăr cât mai multe versiuni ale mele. Asta se întâmplă și pe albumul meu FRAGIL. Sunt mândru că putem să facem ceva diferit, ceva ce nu am mai trimis până acum, ceva cu care să iasă în evidență. E mult de muncă, dar asta nu m-a speriat niciodată, iar devotamentul meu este mai mare decât nivelul de muncă de care e nevoie. Vreau să aduc în ochii întregii lumi că rock and roll-ul este aici! Vreau să aduc ceva fresh și vreau să arăt că noi contăm. Vreau să dau țării mele cel puțin la fel de mult cât mi-a dăruit ea mie.

GSP.RO Nume grele din PSD, alături de un important om de afaceri din România. Imagine surprinsă într-un mare oraș din Europa

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Povestea tragică a lui Emil Hossu, unul dintre cei mai mari actori ai României. A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro "A agonizat 15 minute în valiză, fără oxigen". Filmul morții unei fete de 23 de ani, ucisă fără milă de fostul iubit moldovean și aruncată pe câmp, în Italia

Știrileprotv.ro Miracole în Turcia: Trei tineri salvați de sub dărâmături după 11 zile. Primul lucru pe care l-a spus unul dintre ei

FANATIK.RO Locul din România care atrage turiștii ca un magnet. Este una dintre cele mai faimoase destinații turistice rurale din lume

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2023. Leilor li se potrivește energia acestei zile, care îi invită la acțiune, este bine să se bazeze pe forțele proprii