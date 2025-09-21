La începutul lunii octombrie, jurnalista și George Restivan urmează să se căsătorească. În urmă cu trei ani, cei doi s-au logodit religios.

Pe 2 octombrie la primărie, Adriana își va schimba numele. Deci numele de Bahmuțeanu va rămâne în cărțile istoriei. Undeva într-o bibliotecă. Deci Adriana va lua numele meu. O va chema Restivan”, a mărturisit viitorul ei soț pentru Wownews.

Invitatul surpriză de la nunta celor doi este Carmen Harra, cea care le-a făcut acestora cunoștință în urmă cu ceva timp.

„George și Adriana se căsătoresc, iar eu sunt cea mai fericită. Sunt fericită pentru că toate aceste influențe negative venite de la iubitele ei prietene, surorile ei, cele care i-au vrut binele să o vadă singură, răutăcioase, invidioase, că așa e natura umană, nu au reușit nimic până la urmă. 

Iată că Adriana o să fie și ea protejată, iubită, ajutată și pe octombrie, 2, are loc nunta, iar eu o să cânt la nunta lor și vin în România pentru asta”, a spus Carmen Harra, conform Viva.

Carmen Harra este cea care a prezis că mama Adrianei Bahmuțeanu va înceta din viață. „Eu am știut de la Carmen Harra că mama Petruța nu apucă 2026.

Acum două luni în urmă, am vorbit cu Carmen Harra și am știut treaba asta, dar poate acum o să afle și Adriana și o să fie o veste și pentru ea. S-a întâmplat la fel cum am știut și despre mama băiatului meu Blake.

Eu am fost pregătit pentru asta și nu a fost un șoc pentru mine, dar aș fi vrut să plece cu inima mai mult împăcată mama Petruța. Mi-a fost atât de greu să nu îi spun Adrianei, să mă destăinui, știind treaba asta, dar am zis că o să vină momentul când o să spun și treaba asta.

Deci, nu a fost ușor pentru mine, dar am fost pregătit de doamna Carmen Harra pentru acest lucru, de aceea în ultima vreme eu și Adriana ne-am ținut viața foarte secretă și în continuare vrem să o menținem așa”, a spus George Restivan în urmă cu aproximativ două săptămâni.

