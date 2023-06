Andreea a avut cel mai mic calificativ, motiv pentru care a fost prima concurentă care a fost propusă spre eliminare. Ei i s-au alăturat Ioana, care s-a clasificat pe ultimul loc în clasamentul steluțelor, și Georgiana, care a fost votată de către celelalte concurente.

Andreea, Ioana și Georgiana au fost concurentele care au ajuns în pericol de eliminare în ediția concept de sâmbătă, 17 iunie 2023. Concurenta cu cele mai multe voturi a fost Andreea, fiind o diferență colosală între cele trei. Ioana a avut 1,2% din voturi, motiv pentru care a fost eliminată din competiție, potrivit Kanal2.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Ilinca Vandici: Îmi pare rău să vă văd aici, însă știți că soarta fiecăreia dintre voi stă în mâinile celor de acasă.

Vom vedea care este procentajul concurentelor în pericol de eliminare. Concurenta care părăsește competiția „Bravo, ai stil!” este Ioana, cu 1,2% dintre voturi.

Andreea: Am văzut și voturile, și procentajul meu. Pot spune că ăsta e momentul care să pun cu adevărat piciorul în prag și să fac o schimbare radicală în această emisiune.

Recomandări EXCLUSIV. Revoltă în TVR: Angajații acuză „motive stupide” prin care conducerea a mărit peste o sută de salarii. Se vor primi bani în plus pentru că angajații „aduc cheile” sau „se prezintă la serviciu”

Ioana a mărturisit că s-a bucurat de această experiență, din care a avut de învățat.

Ilinca Vandici: Ioana, permite-mi să te îmbrățișez. Îmi pare tare rău. M-am bucurat să te cunosc, m-am bucurat că ai fost alături de noi. Sper că a fost într-un fel experiența asta.

Ioana: Pentru experiență am venit. Am vrut să văd cum este, să văd dacă pot să îmi împing limitele pe zona asta. Am învățat ce am avut de învățat. Mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-ați dat.

Raluca Bădulescu: Ne-a părut foarte bine să te cunoaștem.

Playtech.ro Cine e românul care a murit înecat în Grecia. Bărbatul de 50 de ani era în vacanță cu soția lui

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

Libertateapentrufemei.ro Monica Tatoiu, despre fiul ei care nu crede în Dumnezeu: «Este cinic de nu se poate». Ce i-a putut spune băiatul

FANATIK.RO Legume care se plantează în iulie în grădină. Lista completă a unui grădinar cu experiență

Știrileprotv.ro Disperarea atinge cote maxime în Herson: „Dați-mi, vă rog, și mie o pungă! Sunt româncă de-a voastră și am băiatul pe front”

Observatornews.ro Cod portocaliu și galben de ploi, vijelii şi grindină în jumătate dintre judeţele din România. Zonele vizate. HARTĂ

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Horoscopul săptămânii 19 – 25 iunie 2023. Visurile pot deveni realitate. Perioadă magică pentru nativii Balanță