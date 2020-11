Ioana Chișiu a vorbit pentru prima oară despre divorțul de tatăl fetițelor sale. „Nu mai judecați pe nimeni, că nu știți niciodată ce-i în sufletul omului respectiv”

„Când două persoane se despart e pentru că relația aceea nu mai merge. Când două persoane se despart după foarte mulți ani petrecuți împreună, înseamnă că s-au acumulat foarte multe lucruri.

Nu ia nimeni o decizie de pe o zi pe alta să se despartă. Deciziile sunt luate în timp, e nevoie doar de o mică chestie ca să te ajute să faci pasul respectiv, că nu e un pas ușor.

Când te desparți așa, efectiv te doare sufletul, nu știu dacă vi s-a întâmplat așa să vă doară sufletul efectiv. E o decizie foarte grea, dar dacă ai ajuns s-o iei, înseamnă că în momentul ăla ai făcut ce a fost mai bine pentru tine, pentru voi, pentru toată lumea”, a mărturisit Ioana Chișiu, în lacrimi, pe Instagram.

„Nu mai judecați pe nimeni, că nu știți niciodată ce-i în sufletul omului respectiv, nu știți câte nopți n-a dormit, cât a plâns, nu știți cât s-a rugat, nu știți cât a implorat, nu știți nimic! Așa că nu mai judecați niciodată!

Să o iei de la zero e al naibii de greu, ai momente în care crezi că nu mai poți, în care te saturi, ai momente când ai vrea să fugi de tot, în care nu mai vrei nimic, măcar o zi, două.

Recomandări Anisie pune inspectorii să controleze orele online. Un milion de elevi fac școala pe internet

Dar v-am zis și mai devreme, am învățat să mă bucur de fiecare moment, să-l trăiesc la maximum și nu mă mai interesează nimeni. Oricine vine și-mi zice că ai făcut nu știu ce, că nu ți-e rușine… Nu, frate, nu! Asta-i viața mea și mă bucur de ea, mi-o asum!”, a mai spus spus vloggerița.

Ioana Chișiu a mărturisit că încearcă să-și refacă viața alături de un alt bărbat.

„Și da, recunosc, că încerc să-mi refac viața, că doar n-o să-mi tai venele și o să stau în pat și o să plâng zi-noapte. Am făcut și asta, dar… probabil or să mai fie nopți în care o să mă mai apuce, dar momentan am trecut peste și vreau să mă bucur de fiecare moment ce viața mi-l oferă”, a continuat influencerița.

Citeşte şi:

La nici o lună de la înființare, o firmă a început să vândă produse medicale la suprapreț către spitalele din București!

Alegeri prezidențiale în Republica Moldova. Maia Sandu l-a depășit pe Igor Dodon după numărarea voturilor din diaspora

Școlile și grădinițele din București rămân închise încă 14 zile. Prefectul Berbeceanu: “Nu s-au introdus restricții noi”

PARTENERI - GSP.RO Duckadam s-a dus cu soția lui să facă un testul COVID. Incredibil ce a pățit la clinică: „Au zis...

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! O înșală pe Andra?! Cătălin Măruță a scăpat porumbelul, în direct, la TV. Toată țara a aflat rușinea asta!

HOROSCOP Horoscop 2 noiembrie 2020. Leii au multe motive de bucurie și satisfacție

Știrileprotv.ro Alegeri prezidențiale în SUA. Cine conduce în sondaje. Diferențe mari între candidați

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani