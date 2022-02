„În orice relație nu există doar un vinovat.(…) Nu vreau să vorbesc, hai să fim veseli, să zâmbim.(…). Vorbeam cu cineva ca fapt divers.

Nu cred că trebuie să stai un an să suferi, să jelești, pentru că e mult mai rău, dar totuși trebuie să stai puțin să gândești unde ai greșit și ce ai greșit ca să știi pe viitor, să nu mai repeți sau măcar să conștiențizezi greșeala făcută”, a declarat Ioana Filimon.

„Despărțiri, împăcări au tot fost, nu e ca și cum a început la mine și se termină la mine. Sper ca toate experiențele din viață să fi fost o lecție pentru mine și nu doar asta, de-a lungul vieții, toate greșelile pe care le-am făcut.

Am făcut și eu greșeli, nu e om fără greșeală, aș fi ipocrită să spun asta, dar important e că știu ce am greșit și unde am greșit și sper să nu mai repet.”, a declarat Ioana Filimon la emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, citat de Cancan.

