Pe Instagram, Ioana Ginghină s-a filmat în mașină, după ce a însoțit-o pe Ruxanda în prima zi de liceu. S-a plâns că adolescenta nu a vrut să fie însoțită, nu a vrut nici să facă poză împreună, dar cu toate acestea mama a pozat-o de la spate, în curtea liceului.

Ioana Ginghină despre prima zi de liceu a Ruxandrei: „Nu voia să fiu acolo, bineînțeles că a fost nevoie să țin un speech tot drumul”

„Am dus…nu mai pot să spun copilul, am dus adolescenta la școală. Greu, greu cu adolescenții ăstia”, s-a plâns Ioana Ginghină. Și a continuat: „Nu știu, nu știu cum rezist până la capăt. Bineînțeles că nu voia să fiu acolo, bineînțeles că a fost nevoie să țin un speech tot drumul cum că părinții își doresc fie în momentele importante alături de copiii lor și că e bine și frumos, să marcăm aceste momente ca să avem ce povesti peste timp, că îmi doresc să fiu alături de ea la începutul primei zile, la începutul liceului, în prima zi, la începutul facultății, la absolvire.

Sunt astfel de momente!”, a mai zis actrița, care a fost refuzată de fiica ei și când a vrut să facă poze cu ea, dar și să cumpere flori. „Poate în clasa a X-a nu mai vin, dar acum mi s-a părut important să fiu alături de ea, dar a înțeles. E complicat cu adolescenții. Părinți de copii mici, bucurați-vă de ei cât vă vor alături, cât vă pupă și cât vă iubesc și cât stau la poze.

„Pentru sufletul meu de mamă înseamnă foarte mult că am fost acolo”

A mea, ce să stea la poze? Să fie sănătoși, voioși! Deja m-am împrietenit cu o mămică din clasa Ruxandrei, deci să zicem că nu a fost degeaba că am venit, prima dată că a văzut copilul că sunt alături de ea indiferent de situație, chiar dacă mă gonește eu sunt acolo, o iubesc și sunt alături de ea.

Apoi am cunoscut și o mămică și mă bucur și apoi pentru sufletul meu de mamă înseamnă foarte mult că am fost acolo. Și ar mai fi o poveste cu florile, dar nu o mai spun că apoi s-ar supăra dacă ar vedea că am zis-o aici”, a încheiat actrița.

Ruxandra e elevă la Liceul Nicolae Tonitza din București

Într-un interviu pentru Playtech, Ioana Ginghină a vorbit despre relația pe care o are cu fiica ei. „Ea are o libertate mare, mult mai mare decât mulți dintre prietenii ei, pentru că eu am mare încredere în ea, dar atenție: încrederea asta nu e oarba și nici nu s-a construit pe minciună și lipsă de comunicare.

Avem reguli clare în care petrecem timp împreună tocmai ca să nu se nască o prăpastie între mine și ea. Sunt foarte conectată la viața ei și ca să înțelegem, anul acesta am fost acolo 90% din timp.

Nu filmări, nu plecări, nu distracții pentru mine. A fost unul dintre anii importanți în care am lăsat totul pentru a fi acolo, pentru a o impulsiona, pentru a o ridica când nu mai putea. Nu a fost ușor, pentru ca mai ieșeau și scântei, dar rezultatul a meritat și suntem ambele conștiente de asta”, a explicat actrița, care se mândrește cu fiica ei, elevă la liceul de arte plastice.

„Am susținut-o din prima clipă când mi-a mărturisit că este foarte fericită când desenează. Atunci am fost alături de ea, pentru a o ajuta să își îndeplinească acest vis. Doar cei care dau la Tonitza știu că este foarte mare concurența, peste 400 de copii înscriși și doar 120 locuri, așa încât pregătirea trebuie să fie pe măsură. Și-a descoperit această pasiune în pandemie, când stăteam închiși în case și cum nu o lăsam pe telefon decât 3 ore, a trebuit să se apuce de ceva. În clasa a IX-a nu există secții, abia din clasa a XI-a a vor putea opta pentru o anume secție”, a mai zis ea.

