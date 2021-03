Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie și a acceptat. Actrița va îmbrăca din nou rochia de mireasă. „Îmi doresc mult să mai am un copil”

„În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut.

A fost primul an și cum putea să fie decât minunat. Pandemia ne-a grăbit puțin relația, dar s-a dovedit a fi o idee bună. Cine știe când am fi făcut pasul în condiții normale.

Se spune asta dacă te grăbești la o relație imediat după divorț. Eu am vrut să stau singură, o perioadă, să mă gândesc bine la ceea ce vreau să se întâmple în viața mea.

Apoi să nu credeți că nu au mai fost tot felul de încercări, dar nu se pot numi relații.

Nu vreau să vorbesc despre ce face Cristi pentru mine, știu însă cum mă face să mă simt și asta este cel mai important”, a declarat Ioana Ginghină pentru revista VIVA!.

Atunci când a fost întrebată dacă este pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă și dacă a fost cerută în căsătorie, Ioana a răspuns direct: „Da. Da. Da”.

Mai mult, Ioana vrea să devină din nou mamă și spune că ea și iubitul ei lucrează deja la asta. Actrița așteaptă cu nerăbdare cel de-al doilea copil.

„Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta”, a mai spus Ioana pentru revista VIVA!

