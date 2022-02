Banii pe care îi cheltuia în ultima perioadă erau dați pe lucruri inutile, astfel că Ioana Ginghină a încercat să își organizeze mai bine cheltuielile. Actrița a mărturisit că are o sumă de 8.000 de lei, salariul de la teatru și pensia alimentară de la Alexandru Papadopol, iar acesta este bugetul pe care și l-a setat pentru o lună. Ea a apelat și la ajutorul unei aplicații pe telefonul mobil, astfel că poate să țină evidența banilor mult mai ușor.

„Îmi pun lunar de-o parte o sumă pe care am voie să o consum. Este vorba de 8.000 de lei – salariul de la teatru și pensia alimentară de la Alexandru. Tot în aplicație notez absolut toate cheltuielile: facturi, mâncare de la supermarket, meditațiile fetiței… (…) Înainte nu reușeam să strâng mare lucru. Dar nu știi ce înseamnă să strângi bani! E ca la greutate – vezi miracolul cu ochii tăi. Pe mine aplicația asta m-a educat. Până nu am văzut, nu credeam. Acum am zile când nu cheltuiesc deloc”, a declarat Ioana Ghinghină pentru Click!.

Ioana Ginghină: „O luasem razna de tot cu cumpărăturile”

Ioana Ginghină a recunoscut că în ultima perioadă cheltuia foarte mulți bani pe haine, dar și alte produse de înfrumusețare. „O luasem razna de tot cu cumpărăturile. Dădeam și 6.000 de lei lunar pe haine. Când nu erau pentru mine, erau pentru Ruxi, fiica mea, sau pentru Cristi, iubitul meu. Când nu cumpăram pentru ei, dădeam banii pe creme, pe cosmetice sau produse pentru păr. Zici că aveam o boală să cheltuiesc”, a continuat actrița.

Chiar și atunci când mergea să își alimenteze mașina cu combustibil, ea tot găsea ce se cumpere de la benzinărie. De când și-a instalat aplicația respectivă, Ioana Ginghină a reușit să economisească mai mulți bani și să nu mai cumpere produse de care nu are neapărat nevoie.

„E și asta o boală, să cumperi chestii. Eu mă duceam la benzinărie să alimentez și de acolo mai luam ceva, o revistă, un breloc, orice. Cumpăram multe haine, când nu mai luam pentru mine luam pentru Cristi, pentru Ruxi… O luasem razna. Dar am început să conștientizez. Acum, dacă vreau să-mi iau o cămașă albă, de exemplu, mă gândesc dacă am neapărată nevoie de ea, mă duc acasă și mă uit în dulap câte cămăși am”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus menționată.

