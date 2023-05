Pentru impact.ro, Ioana Ginghină a povestit că a avut și perioade mai puțin bune din punct de vedere financiar. Ea locuia în Sibiu alături de familia ei și s-a mutat în București pentru studii. A început să facă figurație la Teatrul Ion Creangă, apoi a fost angajată aici.

Fosta soție a lui Alexandru Papadopol lucrează de peste 20 de ani și nu s-a plâns niciodată de începutul greu pe care l-a avut.

„Am avut foarte mare noroc, de asta zic că norocul contează foarte mult în meseria asta și cred că în orice meserie. Am venit de la Sibiu într-adevăr, am intrat la facultate și pentru că dansam și cântam, am intrat cred că din anul întâi sau din anul al doilea în figurație, dar nici nu făceam fițe. Deci figurație la Teatrul Ion Creangă unde sunt până în ziua de azi.

„Costam mai mult cu bucata decât dacă m-ar fi angajat”

Am început să joc în așa multe spectacole, dar roluri mici, încât cumva au fost obligați să mă angajeze, pentru că costam mai mult cu bucata decât dacă m-ar fi angajat. Cumva era: hai s-o angajăm că dăm mai mulți bani așa! Bine, s-a organizat concurs. Dar ăsta a fost marele atu. Și asta îi învăț pe mulți dintre tinerii din ziua de azi că nu am făcut fițe că nu am rol principal, că duc tava, că vai de mine!

Era chestie când faci figurație, de multe ori nu se știe când e nevoie de tine și atunci stai toată repetiția, nu vii de la 2 la 4 dacă de la 10 la 4 e repetiție, stai toată repetiția și s-ar putea să nu faci nimic în ziua aceea, că se repetă bucăți cu actorii. Dar eu doar pentru că respiram teatru și făceam ce-mi place, nu comentam. Și uite am stat cuminte, mi-am văzut de banca mea și m-am angajat relativ repede. Am 20 de ani pe cartea de muncă plus vreo 2-3 ani înainte.”

„Niciodată nu mi s-a părut că trag la jug”

Când era în facultate, Ioana Ginghină împărțea pliante pentru a mai câștiga un ban un plus. Deși părinții ei îi cumpăraseră un apartament, ea s-a gândit să închirieze cameră și colegelor de facultate.

„Ai mei mi-au cumpărat un apartament. Au vândut apartamentul bunicilor de acolo și mi-au cumpărat un apartament și luam în gazdă pe cineva, mai luam o fată, îi închiriam camera și stăteam două fete acolo. De obicei colege de facultate. Și mai făceam bani. Eram promoteriță, unde era nevoie împărțeam flyere, împărțeam periuțe de dinți, mă îmbrăcam în clown. Nu am să uit în viața mea când eram îmbrăcată într-un clown și împărțeam flyere pentru o firmă care făcea petreceri pentru copii și a venit un băiat: «Doamne, te văd așa frumoasă, trebuie să te salvez!». Deși mie mi se părea foarte fun că te împrieteneai cu mai mulți promoteri, niciodată nu mi s-a părut că trag la jug, deci eu tot timpul munceam, am muncit de mică. De asta și cred că am atâta energie și aș face lucruri, pentru că întotdeauna am avut multe joburi.”

„Mâncam pâine cu margarină și de multe ori era pâinea mucegăită”

Ioana Ginghină nu a evitat să vorbească despre perioada în care a avut probleme cu banii. Actrița spunea că ajunsese să mănânce pâine cu margarină, iar de multe ori pâinea era mucegăită. Deși nu o ducea prea bine din punct de vedere financiar, fosta parteneră a lui Alexandru Papadopol nu lipsea de la nicio petrecere.

„Da, aveam probleme financiare în sensul că nu aveam ce să mănânc și mâncam pâine cu margarină și de multe ori era pâinea mucegăită. Dar ideea e că eu fiind la teatru puteam să merg la teatru gratis, mergeam de exemplu în discotecă și nu beam în discotecă, mă duceam în Regie și ne punea ștampilă din aia pe mână, ieșeam, beam la ultima bodegă acolo, că era mai ieftin și ne întorceam în din astea mai scumpe: în Dumars, în Max, din astea, dar numai dansam acolo. Cumva nu pot să zic că am simțit sărăcia, dar au fost perioade când efectiv nu aveam ce mânca. Preferam, dacă aveam niște bani, să-i dau pe o cola la bodega de lângă Dumars decât să îmi iau mâncare. Dă-o în colo de mâncare, lasă că mâncăm noi după aceea”, ne-a spus Ioana Ginghină.

