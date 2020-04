De Livia Lixandru,

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, actrița a povestit ce s-a întâmplat în ultima perioadă și cum a afectat-o financiar lipsa activității.

„Păi, ce-i drept, m-am îngrășat un kilogram, dar cred că în maximum o săptămână scap de el. A fost acum, cu mâncatul de Paște, dar îmi revin repede. Nu am făcut mari excese alimentare, doar că nu prea mă mișc.

Fac sport, dar efortul nu este același ca într-o zi de muncă. Eu eram super- activă, mergeam mult pe jos, mă mișcam, iar acum sunt foarte statică”, a spus Ginghină pentru revista VIVA!

Ioana a recunoscut că din punct de vedere financiar, nu a fost afectată foarte mult.

„Nu mă pot plânge, sincer. Adică am pierdut mult cu această pandemie, pentru că era o perioadă de evenimente și făceam mulți bani, însă școala de actorie merge, am mai prins proiecte pe online, deci este relativ OK. Acum nici cheltuielile nu sunt așa de mari, deci mă descurc binișor”, a mai adăugat vedeta.

Citeşte şi:

Putem să ne îmbolnăvim doar citind știrile înfricoșătoare despre pandemia de COVID-19? Ce înseamnă „efectul nocebo” 

Propuneri pentru reluarea cursurilor: întâi revin elevii din clasele a VIII-a și a XII-a; clasele I-V nu se întorc până în toamnă

Washington Post: România, printre țările în care înflorește corupția în pandemia de coronavirus, alături de state precum Bangladesh și Columbia

GSP.RO Un jurnalist spaniol, surprins de ce a văzut în București în plină pandemie: „Asta e România!”

HOROSCOP Horoscop 27 aprilie 2020. Peștii își recapătă puterea de convingere