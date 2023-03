Ioana Ginghină le-a povestit fanilor săi că se confruntă cu o nouă situație în viața ei. Fiica ei și a lui Alexandru Papadopol, Ruxi, se pregătește să susțină în luna iunie a acestui an examenul de Evaluare Națională. Actrița mărturisește că fiica ei învață zilnic și are un program foarte încărcat.

Vedeta își dorește ca Ruxi să treacă cu bine peste această perioadă stresantă, indiferent care va fi nota obținută.

„Voiam să vă întreb, am mămici cu copii în clasa a opta? Mie mi se pare horror această perioadă în viața lor. Am ajuns să nu mă intereseze dacă intră la liceul pe care ea și-l dorește, eu nu am nicio problemă, vreau să fie doar sănătoasă la cap, la minte și trup. Are un program infernal în momentul ăsta. Pe mine ca mamă de copil de clasa a opta mă interesează ca el să supraviețuiască acestui an, nu mă interesează la ce liceu va intra”, a spus Ioana Ginghină pe contul ei de Instagram.

Ruxi își dorește să meargă la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, însă pentru admitere va trebui să se pregătească pentru două examene la desen. Ioana Ginghină observă câtă presiune este pe fiica ei în această perioadă și este îngrijorată. Adolescenta face cinci ședințe de meditații zilnic, pentru că informația pe care o primește la școală nu ar fi suficientă.

Recomandări Noi proteste violente la Atena, după catastrofa feroviară. Premierul grec, scuze către popor: „Nu ar trebui să ne ascundem în spatele erorilor umane”

„Mi-aș dori să intre unde își dorește ea. Nu vreau să mai pun și eu presiune pe ea. Să vă spun de ce. Anul ăsta e infernal pentru ea. Ruxandra este la un colegiu german, pe lângă examenul de la română și matematică va da și germană. Ea vrea la Liceul Tonitza, unde are încă două examene la desen. Va avea 5 examene.

Nu luați în derâdere desenul, că e foarte greu, cu natură statică, are de desenat natură statică. La toate aceste materii de examen ia meditații, că nu este de ajuns ce învață la școală. Toți copiii de clasa a opta iau meditații în perioada asta. Face 5 ședințe de meditații în fiecare zi, uneori are simulări la toate materiile și în weekend. Are săptămâni când nu are nicio zi liberă”, a adăugat actrița.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ioana Ginghină i-a spus fiicei sale că a pozat în Playboy

Conștientă că, în perioada divorțului, fiica ei ar fi putut afla amănunte surprinzătoare din trecutul ei sau al lui Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a decis să dea cărțile pe față și să își pregătească fiica pentru tot ce e mai rău.

Recomandări De ce Biserica Română nu le cere iertare romilor

„Nu regret pictorialul pe care l-am făcut. Mi se pare cam mare ipocrizia: dacă pozează J Lo, zice lumea: ‹‹Mamă, ce bine arată, la 50 de ani! Uite-o dezbrăcată și cum arată!›› Dacă pozează una de-a nostră: ‹‹Ia uite, dragă, îi mai trebuia ei la 50 de ani să pozeze!›› Mi se pare ipocrizia mult prea mare că ne uităm peste Ocean și e OK, iar la noi nu e OK. Ruxandra nu a văzut pozele, dar știe.

Când a fost divorțul, eu am ținut să îi spun cam tot ce putea să apară în presă și să o afecteze. Dacă eram profesoară, poate era ceva ciudat. Fiind actriță, fiind singură în perioada aceea, având 20 și ceva de ani, nu mi s-a părut așa o problemă. Ruxi nu a avut nici o reacție când i-am spus despre pictorial, vrea să se facă și ea actriță”, a declarat, pentru Libertatea în anul 2019, Ioana Ginghină.

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”. Dezvăluirile făcute de eroul de la Sevilla

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Actrița 'Coana Chiva' a DISPĂRUT! E bolnavă de Parkinson, Florin Zamfirescu nu știe...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce a pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Denisa, fetița dispărută de 5 zile în Tulcea, a fost găsită. Copila lăsase un bilet în care spunea că urmează destinul unui personaj dintr-o carte de povești

Știrileprotv.ro Adolescentul din Pitești care și-a ucis tatăl a dat petreceri cu cadavrul ascuns în bucătărie, sub un morman de haine

FANATIK.RO Animalul sălbatic “ciudat” care și-a făcut apariția în curtea unor români din Cluj. Au crezut că nu văd bine, au sunat la poliție

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro Vedetele care au adoptat postul intermitent. 'Am găsit elixirul'

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2023. Vărsătorii simt nevoia să se extindă în cât mai multe direcții, inspirați de oameni și idei noi, care îi încântă

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive