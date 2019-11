De Andreea Romaniuc Archip,

Conștientă că, în perioada divorțului, fiica ei ar fi putut afla amănunte surprinzătoare din trecutul ei sau al lui Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a decis să dea cărțile pe față și să își pregătească fiica pentru tot ce e mai rău. “Nu regret pictorialul pe care l-am făcut. Mi se pare cam mare ipocrizia: dacă pozează J Lo, zice lumea: ‹‹Mamă, ce bine arată, la 50 de ani! Uite-o, dezbrăcată și cum arată!›› Dacă pozează una de-a nostră: ‹‹Ia uite, dragă, îi mai trebuia ei la 50 de ani să pozeze!›› Mi se pare ipocrizia mult prea mare că ne uităm peste Ocean și e OK, iar la noi nu e OK. Ruxandra nu a văzut pozele, dar știe.

Când a fost divorțul, eu am ținut să îi spun cam tot ce putea să apară în presă și să o afecteze. Dacă eram profesoară, poate era ceva ciudat. Fiind actriță, fiind singură în perioada aceea, având 20 și ceva de ani, nu mi s-a părut așa o problemă. Ruxi nu a avut nici o reacție când i-am spus despre pictorial, vrea să se facă și ea actriță”, a declarat, pentru Libertatea, Ioana Ginghină.

A meritat din punct de vedere financiar

Actrița a făcut pictorialul în Halkidiki – Grecia, după ce jucase în serialul “Numai iubirea”. “A meritat și financiar, dar să știi că ce m-a motivat a fost faptul că făceam seriale. Pe vremea aceea, PR-ul de la PRO TV, care era foarte puternic, mi-a zis: ‹‹Dacă tu vei fi cuminte și nu te vei apuca acum, după pictorialul acesta, să ieși cu cutare, să te cuplezi cu fotbaliști, imaginea ta va fi curată și tu nu vei fi, cum ar veni, doar emblema “Iepurașul” Playboy, tu vei fi o actriță care a pozat și în Playboy››. Am ținut cont de aceste sfaturi și, într-adevăr, așa a fost. Poate chiar s-a și uitat peste timp că eu am și pozat în Playboy. Efectiv eu am avut niște roluri și am pozat și în Playboy”, ne-a spus actrița.

