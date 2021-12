Fiecare a luat-o pe drumul său, însă asta nu-i împiedică să aibă o relație civilizată. Ioana Ginghină a mărturisit că i-a propus lui Alexandru Papadopol să treacă în ajunul Crăciunului pe la ea și fiica lor. După divorț, actrița a rămas să locuiască în vila pe care au avut împreună, în timp ce actorul s-a mutat.

În prezent, Ioana Ginghină locuiește împreună cu fiica ei, dar și cu actualul său partener, Cristi. Vedeta a mărturisit că fiica ei a făcut o listă lungă pentru Moș Crăciun, iar dorințele sale au fost bifate. Vedeta a dezvăluit că este în discuții cu Alexandru Papadopol dacă acesta va trece de Sărbători pe la ei. Ruxi va petrece Crăciunul și Revelionul alături de mama ei.

„Ruxandra are o scrisoare foarte lungă pentru Moș Crăciun. Și Moș Crăciun spune că le-a atins pe toate, ca de obicei. De când este mică, Moș Crăciun o surprinde cu tot ceea ce-și dorește. Așadar, și-n acest an va fi la fel. Își dorește o grămadă de lucruri: de la haine, accesorii, încălțări, tot soiul de costume de personaje care ei îi plac foarte mult din serialele pe care le urmărește… cosmetice, machiaje… Dar Moșul s-a pregătit din timp să o surprindă.

Ruxandra face Sărbătorile cu noi, cu mine și cu Cristi. Dar va ajunge și pe la tatăl ei, la un moment dat. Încă nu am făcut un program bătut în cuie. În principiu, suntem în discuții dacă Alexandru va trece în seara de ajun pe la noi, să ciocnească un pahar cu noi și să o îmbrățișeze pe Ruxi. Nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla și acest lucru”, a declarat Ioana Ginghină pentru Ciao, relatează VIVA!

Ioana Ginghină vrea să plece în vacanță după Revelion

Actrița și-ar dori să plece într-o vacanță după Revelion, însă pandemia îi dă bătăi de cap. Ioana Ginghină va petrece Crăciunul cu familia sa la Sibiu, iar pentru noaptea dintre ani încă nu are planuri stabilite.

„O să râzi, dar planuri de Revelion încă nu am pentru că, în fiecare an, eu plecam în vacanță imediat după Revelion… Anul acesta aș fi vrut să fac același lucru, încă nu mi-am pierdut speranța. Dar aștept să văd ce restricții sunt și care vor mai fi luate, în contextul pandemiei, de cei din afară. Inițial, am fi vrut Austria, după care am zis Marea Britanie. Dar și acolo s-a complicat un pic situația. Vedem, poate Germania, Spania, Italia, sper să plecăm undeva imediat după Anul Nou. Dar de Revelion nu avem niciun plan.

De Crăciun, ca în fiecare an, bineînțeles că o să mergem la Sibiu, să-mi văd familia, pe sora mea, pe mama, pe tata, nepoata, toate rudele, prietenii pe care îi am acolo… Așadar, până pe 27-28 decembrie o să fiu la Sibiu”, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

