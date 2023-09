După divorțul neașteptat de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină și-a găsit liniștea lângă Cristi Pitulice. Actrița se află deja la a treia căsătorie și speră că de data aceasta să fie cu noroc.

Sâmbătă, 23 septembrie, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice se căsătoresc civil. Evenimentul va avea loc chiar în curtea casei în care actrița a locuit cu Alexandru Papadopol. Invitații nu vor fi serviți cu sarmale și alte preparate ca la nunțile obișnuite, ci va exista un bufet suedez, de unde cei prezenți vor alege ceea ce își doresc.

„Gata, sâmbătă mă mărit! Am primit niște cercei cu bride (n.r. mireasă), pe care o să-i port toată săptămâna! Nu-mi vine să cred cum a trecut timpul și că vorbim de ultimele zile înainte de această ceremonie. Suntem pe ultima sută de metri, ieri am avut ultima probă la rochia de mireasă. Nu e o rochie complicată, pentru că vreau să mă bucur de aceste momente.

Vom face doar cununia civilă, la mine în curtea casei. Va fi ceva intim, doar 40 de persoane, fără sarmale! Petrecerea va fi la mine în curte, pe relaxare, DJ-ială, tort cu shoturi. Am fost la o prezentare și am văzut tort cu shoturi și mi-a plăcut.

„Rochia este simplă, comodă și frumoasă”

Avem bufet suedez și diverse chestii drăguțe, cum ar fi bar de cocktail de la Shoteria, bar de limonade, înghețată, cooking show. Se va găti aici totul. Vor fi decorațiuni multe în curte și aranjamente florale. Le-am văzut la Jojo la nuntă și mi-au plăcut foarte tare.

Rochia este simplă, comodă și frumoasă. Nașii sunt o prietenă de-a mea din facultate și soțul ei”, a dezvăluit Ioana Ginghină, în exclusivitate, pentru Click!.

Actrița a ales-o pe prietena sa din facultate să îi fie nașă. De asemenea, Ioana Ginghină mărturisește că s-a inspirat pentru nunta ei după ce a văzut evenimentul organizat de Jojo la nunta cu Paul Ipate.

Ioana Ginghină, despre nuntă: „Eu am trecut de două ori prin asta și știu ce înseamnă”

Înainte de eveniment, actrița a transmis: „Recomand viitoarelor mirese să se bucure de nuntă, să nu mai fie stresate așa pentru că eu am trecut de două ori prin asta și știu ce înseamnă și nici nu te bucuri de nuntă pentru că te stresezi un an de zile înainte și după aceea vine nunta și nu apuci să te distrezi că trebuie să ai grijă de toată lumea.

După aceea, plângi încă vreo două luni că a trecut. Eu nu mai vreau să fac greșeala asta anul acesta. Eu fac invers acum, nu prea mă stresez cu nimic”, a mărturisit Ioana Ginghină, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

Referitor la planurile de viitor pe care le are cu Cristi Pitulice, care în curând îi va fi soț, ea a spus că nu știe dacă își vor mări familia. Întrebată dacă vrea să devină din nou mamă, ea a explicat: „Mă vedeam până acum vreo jumătate de an (n.r mamă pentru a doua oară), am zis că 45 de ani ar fi așa cam limita.

Nu de alta, dar vreau să fiu la fel de bună mamă cum am fost și pentru Ruxi și trebuie să ai și energia necesară. La Ruxi, la 10 ani, aveam 30 și un pic, la copilul acesta aș avea acum 50 și un pic. E mare diferență și nu cred că mai e cazul să mă gândesc la o sarcină”.