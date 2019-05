După ce a slăbit vizibil, actrița a constatat că vechile haine fie nu îi mai veneau, fie nu îi mai plăceau. Așa că a avut un motiv întemeiat să colinde magazinele și să își achiziționeze ținute noi.

„În perioada asta am foarte multe rochii, fust20e, am colanți scurți cu dantelă sau fără, sunt înnebunită după ei, pentru că e moda anilor 90, când eu eram la liceu și, practic, așa parcă îmi retrăiesc tinerețea”, a punctat ea. Problema e legată de spațiul de depozitare a vestimentațiilor, care a devenit neîncăpător.

„90% mi-am reînnoit garderoba. Am dat din ea 50%. Restul de 40% din haine nu-mi vine să le dau, dar, pe de altă parte, văd că nici nu le mai port. O să iau o decizie vara asta, când o să fie pe liniște, vacanță, calm. De obicei, vara îmi fac curățenie la haine. Am slăbit 10 kilograme, aproape două măsuri, la blugi e exact cum vezi în reclame: înainte și după. Am slăbit într-o lună jumate, două. Am renunțat la tot ce înseamnă dulce și făinoase”, a declarat, pentru Libertatea, Ioana Ginghină.