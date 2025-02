Alexandru Papadopol și-a refăcut viața alături de Cristiana Luca, tânăra pe care a luat-o de soție într-o ceremonie discretă, organizată chiar de Ziua Îndrăgostiților. Evenimentul a fost marcat însă de o absență notabilă – Ruxandra, fiica sa din căsătoria cu Ioana Ginghină, nu a fost prezentă la cununia civilă.

Motivul? Adolescenta de 17 ani a aflat despre căsătoria tatălui ei din presă, un detaliu care a afectat-o profund. Potrivit declarațiilor Ioanei Ginghină, făcute în cadrul unei emisiuni TV, Ruxi și-ar fi dorit ca tatăl ei să îi comunice direct vestea, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„M-am dus la Ruxi în cameră și avea o grămadă de haine și mi-a zis că «astea sunt de la tata și nu mai vreau să le am». Mama și-a refăcut viața așa: «mama l-a cunoscut pe domnul acesta. Domnul acesta ar vrea să se mute cu noi, ai fi de acord?». Ea are 17 ani și cred că ar trebui să aibă relația lor. De fiecare dată când am intervenit, eu am fost nebună, geloasă… N-am cum să-i iau apărarea. Gândește-te că ea nu a fost invitată la nuntă, ea a aflat din presă, iar eu de la teatru. Deci, crede-mă, pentru asta nu mai pot să-l iert.

Tu știi cât de amărâtă a fost copila asta în acele zile? Știi ce mi-a zis după ce a apărut tot în presă? Am avut repetiție în dimineața aia, dar când am ajuns acasă, am găsit-o atât de mâhnită… mi-a zis un singur lucru: «L-a durut pe tata undeva că m-am supărat eu»”, a povestit Ioana Ginghină, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fiica Ioanei Ginghină l-a blocat pe WhatsApp pe Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină i-a fost alături fiicei sale în acea zi, încercând să o sprijine emoțional. Adolescenta s-a simțit pusă pe un loc secund în viața tatălui său și această situație ar fi afectat relația lor. Deși Alexandru Papadopol nu a oferit declarații oficiale despre acest subiect, căsătoria sa cu Cristiana Luca a fost un eveniment care a stârnit numeroase reacții.

„Ca mamă ți se rupe sufletul când îți vezi copilul atât de amărât. Asta ne spunea și psiholoaga când mergea Ruxi: «fata își dorește să fie prima pentru tatăl ei». (…) A fost distrusă efectiv că nu a fost băgată în seamă, că nu a fost întrebată. Îți mai spun un lucru, care mi-a sfâșiat inima. După toate discuțiile cu tatăl ei, ea l-a blocat pe WhatsApp. A zis că «tata putea să mă sune dacă voia să mai dea de mine». Am fost făcut în niște feluri, nebună, geloasă… Crezi că mai poți să vorbesc cu omul ăsta?”, a mai dezvăluit actrița.

Mesajul pe care Alexandru Papadopol i l-a dat Ioanei Ginghină

În cadrul emisiunii de la PRO TV, actrița a mărturisit că a primit un mesaj din partea fostului soț. Alexandru Papadopol i-a spus să schimbe contractul la energia electrictă, pentru că nu mai dorea să primească el facturile din fosta locuință. Ioana Ginghină a fost deranjată de modul în care actorul i s-a adresat.

„Am primit un mesa ieri și l-am citit la teatru cu colegii. Am vrut să le arăt ce frumos vorbește Papadopol de bărbatul care îi crește copilul. (…) Mi-a zis că «după 6 ani cred că ar putea și persoana care stă în casa aia ar putea să facă alt contract la Enel». Cristi în naivitatea lui credea că o să fie prieten cu el”, a mai spus fosta soție a lui Alexandru Papadopol.

