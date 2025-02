În urmă cu câteva zile, Ioana Ginghină declara în emisiunea „La Măruță” că fostul ei soț, Alexandru Papadopol, se căsătorește pe 14 februarie cu Cristiana Luca, femeia cu care are o relație serioasă de ceva timp. Se pare că declarațiile făcute de actriță la PRO TV s-au adeverit, iar actorul a fost astăzi prezent alături de iubita tinerică la Starea Civilă.

Inițial, Ioana Ginghină anunțase că fiica lor, Ruxi, nu vrea să participe la eveniment, dar că s-ar putea răzgândit până în ziua cununiei. Iată că ziua de 14 februarie a sosit, iar adolescenta nu a dorit să fie alături de tatăl ei, Alexandru Papadopol, în ziua în care s-a căsătorit cu Cristiana Luca, iubita cu 21 de ani mai tânără decât el.

Actrița ne-a mărturisit că fiica sa nu este deloc fericită cu modul în care a ales să procedeze tatăl ei. Ruxi a aflat din presă că tatăl ei urmează să se căsătorească, fapt ce a dezamăgit-o și a rănit-o.

„Ruxi nu este cea mai fericită persoană în acest moment… Când îți clădești fericirea pe nefericirea unei persoane, ea fiind chiar fiica ta…”, a declarat Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru LIBERTATEA.

Și a continuat: „Scuze, dar nu pot fi fericită în acest moment, când fiica mea are ochii în lacrimi”.

Alexandru Papadopol a venit îmbrăcat în blugi la Starea Civilă

Alexandru Papadopol s-a căsătorit civil astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, cu Cristiana Luca. Ei au fost surprinși la Starea Civilă, unde au spus marele DA.

Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele chiar de Ziua Îndrăgostiților, într-un eveniment discret și plin de emoție. Actorul, cunoscut pentru discreția sa în viața personală, a ales să facă acest pas important alături de femeia care i-a redat încrederea în iubire.

Paparazzii Spynews.ro au fost prezenți la ceremonie și au surprins primele imagini cu cei doi îndrăgostiți (Vezi AICI imaginile). Alexandru Papadopol și Cristiana Luca au optat pentru ținute simple, dar extrem de elegante, care au atras imediat atenția. Actorul a purtat o cămașă și o pereche de jeans, iar soția sa pantofi cu toc, rochie albă și un palton în aceeași nuanță.

Ruxi, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, suferă din cauza tatălui ei

Ce a declarat Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță despre nunta lui Alexandru Papadopol:

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Că eu ca eu… Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…

Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: «Tată, iar aflu din ziare?». Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: «Să vezi, că a fost o idee…». Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului. Ce poate să nu fie adevărat e că nu a fost o nuntă pe 10 ianuarie, pe care el a anulat-o.

O colegă m-a întrebat dacă am auzit că Papadopol are nuntă în februarie. I-am dat un mesaj vocal și i-am zis că trebuie să mă duc iar la Ruxi să-i zic. Se însoară, pentru că el i-a spus Ruxandrei, dar m-a rugat să nu zic. Ruxi a cunoscut-o, și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: «Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept». Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”.

