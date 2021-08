Ioana Ginghină, vacanţă în familie, în Spania şi în Grecia, înaintea revenirii pe platoul de filmare de la „Adela”

„Întotdeauna am fost fascinată de liniștea pe care o au spaniolii, italienii și grecii. În Grecia merg an de an, doar că în locuri diferite, în Italia fusesem acum 2 ani, chiar înainte de pandemie, așa că era cazul să revin în frumoasa Spanie.

Am văzut Sagrada Familia, care m-a impresionat la fel ca prima dată. Nu știu și nu pot să descriu această frumusețe care se pare că abia în 2026 va fi gata. Am mai vizitat Muzeul Picasso, cel mai renumit muzeu din Barcelona, Poble Espanyol, un sat de prezentare a diferitelor stiluri regionale din Spania, practic poți vedea toată Spania într-un sat.

Apoi Muzeul Ciocolatei și Muzeul Iluziilor din Barcelona, loc unde ne-am distrat foarte tare, iar o zi ne-am rezervat-o pentru Mănăstirea Montserrat și Il Ponte del Diavolo, două locații cu peisaje superbe”, povesteşte Ioana despre vacanţa din Spania.

După şapte zile pe tărâmuri spaniole, pentru cei trei au urmat două săptămâni de plajă şi relaxare în Grecia.

„Merg în această țară de ani de zile și mă întorc de fiecare dată cu mare drag, dar nu în același loc. Iubesc locurile, clima, oamenii, mâncarea, cam tot și de aceea oricât îmi propun să schimb acest obicei, nu pot… nu vreau.

Anul acesta am ales Skiathos, o insulă care a devenit populară după filmările musicalului «Mamma Mia», care s-au ținut în mare parte pe Insula Skopelos, dar și pe celebra plajă Koukounaries din Skiathos.

Aventuri mari nu am ce să vă povestesc, pentru că, dacă în Spania am fost pe vizitat, aici în Grecia mi-am dorit relaxare, plajă, înot, somn.

Am vizitat celebra KouKounaries, Banana Beach, Agia Eleni, Agia Paraskevi, dar cele mai multe zile le-am petrecut pe Vasilias Beach.

În general noi căutăm plaje liniștite, retrase, fără muzică, fără zgomot, cu maxim un rând de șezlonguri, pe o «limbă» de nisip”, a mai adăugat actriţa.

