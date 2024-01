Înainte de sărbătorile de iarnă, Ioana Tufaru, soțul ei și copilul lor au fost dați afară din apartamentul pe care Gigi Becali îl pusese la dispoziție pentru ei. I s-a spus că întreaga clădire va fi renovată și că nu va mai putea locui acolo. Între timp, fiica Andei Călugăreanu a găsit un apartament cu două camere, unde lunar plătește chiria 1.200 lei.

„Anul 2024 a început foarte bine și frumos pentru noi. Da, ne-am mutat în altă locuință, așa este! Din 18 decembrie locuim în noua casă pentru că nu se mai putea să stăm acolo! Se renovează, se folosește în alte scopuri, nu știm exact. Nu ni s-au dat prea multe amănunte. La domnul Becali am stat 8 ani! Ni s-a spus că în primăvara urmează să intre în renovare blocul și că va trebui să eliberăm. Ne-am mutat într-un apartament cu 2 camere, da, cu chirie. Am găsit printr-o prietenă care locuia în cartier de ceva timp și mi-a spus că este chiria ieftină și am venit să vorbesc. Și am închiriat apartamentul. Chiria este chiar acceptabilă ca bani, 1.200 de lei pe lună. Este bine având în vedere că este apartament cu 2 camere. Suntem un pic mai bine financiar că ni s-au mărit pensiile”, a declarat Ioana Tufaru pentru Ciao.ro.

„O să mâncăm mai puțin, dar să ne achităm dările unde stăm”

Fiica regretatei Anda Călugăreanu a mărturisit că îi este recunoascătoare lui Gigi Becali pentru că i-a oferit un acoperiș deasupra capului timp de 8 ani și a menționat că nu îi poartă pică acum că nu mai poate locui acolo. De asemenea, aceasta a menționat că va face economie la mâncare pentru a putea să plătească datoriile.

„Aceeași veșnică recunoștință, același mare Mulțumesc, să-i fie viața binecuvântată! Sunt mai chibzuită, punând utilitățile pe primul plan, firește! Mai tăiem de la mâncare, o să mâncăm mai puțin, dar să ne achităm dările unde stăm. Ne-am acomodat foarte bine. Luca are și el camera lui, de acum e băiat mare (8 ani)”, a declarat Ioana Tufaru pentru aceeași sursă.

De ce nu muncește Ioana Tufaru

Ioana Tufaru a fost criticată de-a lungul anilor că se plânge mereu de faptul că nu are bani, dar refuză să muncească. Ea a explicat acum că nu este aptă pentru muncă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Are o pensie specială, iar înainte făcea figurație la teatru.

„Știi cât am discutat eu despre treaba asta? Cred că a fost cel mai discutat subiect. În primul rând, cei care mă acuză trebuie să se gândească și la motive. Nu îmi place să dau detalii de mine, de organismul meu, de corpul meu. Sunt un om cu probleme de sănătate. Un om care nu poate depune foarte mare efort. Am lucrat, dar nu am lucrat niciodată cu carte de muncă, ăsta e un lucru foarte adevărat și mi-l asum. Tot eu n-am vrut, dar am lucrat. Dă-mi voie să te întreb un singur lucru. Dacă tu-mi spui mie acum: «Ioana, hai la mine să faci curățenie în casă și pentru treaba asta, eu te plătesc». Nu tot muncă se numește? E la negru, nu-i la negru, e colaborare, dar e tot muncă”, a spus fiica Andei Călugăreanu în emisiunea „În oglindă”.

Unde lucrează soțul Ioanei Tufaru

Dacă ea nu poate munci, soțul Ioanei Tufaru a găsit un loc de muncă la care merge doar patru ore pe zi. Deși nu are un salariul foarte mare, orice ban în plus este bun pentru ei.

„Acum este 1.125 (n.r. ajutorul social), dar situația s-a schimbat și lucrurile s-au schimbat. Veniturile sunt mai mari în casă, este și soțul meu. Acum, da (n.r. soțul lucrează). Tot așa, hai să specificăm, că cine știe cine se uită la noi. Soțul meu a reușit să-și facă o pensie pe caz de boală care este echivalentă cu a mea, numai că pe acea decizie de pensionare scrie: drept de muncă / 4 h. Lucrează patru ore în pază. Vin și de acolo niște bani”, a mai spus Ioana Tufaru.

