În ianuarie s-a aflat că Ioana Tufaru a fost dată afară din apartamentul oferit de Gigi Becali. „Ne-am mutat în altă locuință, așa este! Din 18 decembrie locuim în noua casă pentru că nu se mai putea să stăm acolo! Se renovează, se folosește în alte scopuri, nu știm exact. Nu ni s-au dat prea multe amănunte. La domnul Becali am stat 8 ani!”, spunea la vremea respectivă pentru Ciao Ioana Tufaru.

De atunci, împreună cu soțul și copilul lor locuiesc cu chirie într-un apartament din București unde plătesc 1.200 de lei chirie. „Din decembrie nu mai locuim în garsoniera la fel Becali, dar asta nu schimbă cu nimic recunoștința și resptectul pe care i le purtăm.

Am plecat de acolo în decembrie, nu vreau să povestesc exact cum au stat lucrurile de am plecat de acolo. Și din respect pentru domnul Becali nu voi face asta. Acum plătim chirie și utilități, e foarte adevărat. Dar suntem mult mai liniștiti și mai fericiți decât eram acolo. Repet, din respect pentru domnul Becali, nu voi dezvolta mai mult acest subiect”, a declarat Ioana Tufaru acum, pentru Fanatik.

Ioana Tufaru: „Pentru domnul Becali, toată iubirea și respectul nostru”

Totodată, ea a spus că nu mai ține legătura cu Gigi Becali după ce a plecat din garsoniera lui, însă îi este recunoscătoare. „Nu, nu mai ținem legătura pentru că am plecat de acolo, dar asta nu înseamnă că s-a schimbat ceva din partea noastră pentru dânsul. Nu știu cu garsoniera ce se întâmplă și, sinceră să fiu, nici nu prea mă mai interesează. Încerc ușor, ușor să mă rup.

Pentru domnul Becali, toată iubirea și respectul nostru. Toată recunoștința noastră pentru tot ce a făcut pentru noi. Îi dorim tot binele din lume, viața lui toată să fie numai Binecuvântare”, a adăugat fiica regretatei Anda Călugăreanu.

„Nu am amintiri cu domnul Becali. Nu am nici măcar o poză cu el, pentru că noi, chiar dacă am locuit pe proprietatea lui, ne-am văzut în 10 ani de două, trei ori, deci foarte, foarte rar!”, a mai spus ea.

De ce nu muncește Ioana Tufaru

Ioana Tufaru a fost criticată de-a lungul anilor că se plânge mereu de faptul că nu are bani, dar refuză să muncească. Ea a explicat acum că nu este aptă pentru muncă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Are o pensie specială, iar înainte făcea figurație la teatru.

„Știi cât am discutat eu despre treaba asta? Cred că a fost cel mai discutat subiect. În primul rând, cei care mă acuză trebuie să se gândească și la motive. Nu îmi place să dau detalii de mine, de organismul meu, de corpul meu. Sunt un om cu probleme de sănătate. Un om care nu poate depune foarte mare efort. Am lucrat, dar nu am lucrat niciodată cu carte de muncă, ăsta e un lucru foarte adevărat și mi-l asum. Tot eu n-am vrut, dar am lucrat. Dă-mi voie să te întreb un singur lucru. Dacă tu-mi spui mie acum: «Ioana, hai la mine să faci curățenie în casă și pentru treaba asta, eu te plătesc». Nu tot muncă se numește? E la negru, nu-i la negru, e colaborare, dar e tot muncă”, a spus fiica Andei Călugăreanu în emisiunea „În oglindă”.

