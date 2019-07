Ionuț Dolănescu și soția lui se află acum în România, mama cântărețului, marea interpretă de muzică populară Maria Ciobanu, a rămas în America, iar copiii lui Ionuț și ai Doiniței, Vlăduț, Iancu Nicolae și Ioana Maria, își petrec vacanța de vară la bunica maternă, moldoveancă de peste Prut stabilită în Italia.

FOTO Bunica Alina, mămica Doininița și mezinul Iancu Dolănescu

Alina Martelli, mama Doiniței Dolănescu, locuiește de aproape 20 de ani în apropierea orașului Perugia. A împlinit recent 58 de ani, iar la petrecere au fost prezenți și fiica, și ginerele, și nepoții. Ulterior, Dolăneștii au venit acasă, în România, lăsându-i doar pe cei mici cu bunica.

”Am o soacră minunată, tânără, pe care o iubim și ne bucurăm că am reușit să fim prezenți cu toții la petrecerea ei aniversară. Am reușit să-i facem o supriză. Am petrecut câteva zile cu liniște, excursii în zone istorice și multă bucurie, căci am avut parte și de o frumoasă petrecere aniversară. A fost un garden party minunat”, ne-a declarat Ionuț.

Înainte de a zbura către Europa, juniorii familiei Dolănescu și-au văzut și bunica paternă, pe Maria Ciobanu, tocmai pentru ca marea interpretă să nu sufere prea tare de dorul lor până la sfârșitul verii.

”Mama a venit special din California, unde locuiește împreună cu sora mea, Camelia Filip, la noi acasă în Orlando, Florida, ca să-și vadă nepoțeii. Și atunci am petrecut zile minunate. Mă bucur că, până acum am reușit ca miile de kilometri ce despart copiii mei de bunicii lor să nu fie o problemă și sper să fie mereu așa”, a adăugat artistul cu dublă reședință, România și Statele Unite.

