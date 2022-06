Într-o postare pe Instagram, sportivul le-a declarat fanilor că îi pare tare rău că nu a adus el trofeul acasă, însă e mândru de tot ce a reușit la „Survivor România” 2022, în Republica Dominicană. „Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere, pentru că ați fost și încă mai sunteți într-un număr atât de mare lângă mine. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi în această ipostază frumoasă de a fi iubit și apreciat la o scară așa de mare.

Trăiesc momente unice și sper să nu se oprească aici. Îmi pare rău că v-am dezamăgit și nu am adus trofeul acasă. Sunt un om pozitiv și știu că totul se întâmplă cu un motiv în viața asta. Am fost și voi fi un om puternic, cu onoare și demnitate”, a scris Ionuț în mediul online.

El are planuri mari și recent s-a întors în sala de forță. „Am ales să mă duc la sală după 5 luni de Survivor și am rămas super șocat (…) Am ales să fac un antrenament de upper body și acolo a venit șocul șocurilor, pentru că dacă înainte făceam 23-30 de flotări dintr-o serie, acum am reușit 5 (…) Nu mai am rezistență, nu mai am forță, nu mai am absolut nimic”, a povestit la InstaStories Ionuț, potrivit PRO TV.

„Acum încep de la zero (…) De luna viitoare încep competițiile, prima este chiar Spartan și eu o să fac un vlog foarte fain de acolo. Vreau să intru în Cartea Recordurilor la cele mai multe burpees (n.red. – exercițiu multifuncțional și multiarticular care, în combinație, conține mișcări ale celor mai eficiente patru exerciții de forță și rezistență, precum ghemuit, sărituri la bară, flotări și sărituri) făcute într-o oră. Recordul actual este de 951 parcă. Eu ajunsesem înainte de a intra în competiția «Survivor» la 840. Va fi foarte multă muncă! Dar mie îmi place să muncesc, pentru că fără muncă nu vin rezultate”, a mai spus Ionuț Popa.

Ionuț Popa are 33 de ani și s-a născut în Petrila, un oraș din județul Hunedoara. Este antrenor personal din martie 2019 și are un stil de viață sănătos.

