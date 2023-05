Scena „iUmor” s-a transformat pentru minute bune într-o scenă politică, de unde Viorica Dăncilă, impersonată de câştigătoarea sezonului şase „iUmor”, Irena Boclincă, a ţinut un discurs politic de zile mari.

„Ce aş face dacă aş afla într-o zi că sunt preşedinte? Ca şi actualul, aş rămâne mută!”, şi-a început ea discursul, în hohotele de râs ale întregii săli. „O să fac multe pentru ţară, chiar dacă sunt împotriva ei! Pardon! Chiar dacă sunteţi împotriva mea!

Am vorbit cu specialiştii în construcţii, care mi-au zis că avem două soluţii: ori astupăm gropile, ori, mai ieftin, săpăm în jurul lor, ca să nu se mai vadă!”, a mai spus Irena Boclincă, pentru ca apoi să completeze: „Şi dacă nu vor ăştia să ne dea lumina cu bani mai puţini, o să producem propriul nostru curent. Deschidem uşa şi de la balcon, şi de la sufragerie şi gata!”.

Juraţii au savurat discursul politic, iar la final Cheloo a mărturisit: „De fiecare dată când a venit şi a impersonat zeiţa politicii româneşti, a avut succes!”. Întreaga serie de glume pregătită de Irena Boclincă, care a impersonat-o pe Viorica Dăncilă, momentul invitatului special, numerele concurenților, dar și cine este juratul care a ieșit învingător în urma concursului organizat înainte de a începe ziua de filmare a audițiilor, telespectatorii pot descoperi duminică, de la 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cine este Irena Boclincă

„Irena Boclincă e un simplu om, o actriță din Republica Moldova. Acolo am crescut, m-am format ca actriță, am activat șapte ani în teatru, am colaborat cu un post de televiziune de acolo, iar în 2015 am lăsat tot și am venit în România. Mi-a fost foarte greu, dar simțeam că nu se mai întâmplă nimic, iar când veneam în turnee în România, mă simțeam ca acasă aici.

Și colaboram frecvent cu trupe de teatru din România, mă înțelegeam foarte bine cu ei, am prins drag de ei. În 2015 mi-am luat inima în dinți și m-am mutat la Iași, am intrat la Master, dar jumătate de an am avut nopți înlăcrimate. Venisem fără bani, din apartamentul meu am ajuns în cămin, într-o cameră cu cinci fete, cu baie la comun, dar am zis că acesta e cursul lucrurilor și că sigur trebuie să fie și mai bine. În 2016 am prins o colaborare la Teatrul Național, în timp ce aveam și examene.

După ce m-au văzut jucând la examene, toți au început să mă vadă cu adevărat. În 2017 am ajuns pentru niște proiecte în București, de atunci am colaborat cu Circul Metropolitan, iar când am auzit de preselecțiile «iUmor» am zis să încerc, mai ales că am mai vrut o dată, dar nu eram sigură pe materialul meu atunci. Data trecută, audițiile «iUmor» s-au și suprapus cu un alt spectacol cu Radu Afrim, iar premiera era foarte apropiată de ziua de filmare și atunci am ales teatrul. E clar că așa a fost să fie, ca eu să fiu acum pe scenă!”, a declarat actrița în 2019 pentru VIVA!.

