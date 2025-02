Pe 8 ianuarie, Netflix a surprins publicul cu lansarea serialului românesc „Subteran”, o producție intensă ce promite să țină spectatorii cu sufletul la gură. Cu o poveste plină de suspans, personaje memorabile și locații familiare din București, serialul ridică ștacheta producțiilor locale pe platformele de streaming.

Un punct forte al serialului este interpretarea remarcabilă a actriței Irina Artenii, care joacă un dublu rol provocator: gemenele Crisi și Tili Tănase. Dacă Crisi este mai rezervată, Tili devine arma letală a poveștii, amintind de personajele emblematice Tokyo din „Fabrica de bani” sau eroina din „La Femme Nikita”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

LIBERTATEA: Irina, știu că pentru tine este primul rol pe marele ecran. Cum te-ai pregătit pentru provocarea de a juca un dublu rol atât de complex? Ce ți s-a părut cel mai greu în construirea personajelor Crisi și Tili?

Irina Artenii: Este primul rol cu o importanță atât de mare, da. În primul rând, mi-am studiat și învățat bine textul! Cred că tot ce am făcut până acum m-a pregătit pentru rolul acesta dublu. Studii, exerciții, întâlniri, experiențe pe platou, filme văzute etc. Mi-aș fi dorit să fac școala să-mi iau și carnetul de motor, ca pregătire, dar nu s-a mai pus problema după ce am discutat cu producția și am înțeles că din motive de siguranță nu m-ar fi lăsat oricum să conduc motorul.

Recomandări Pro TV și Realitatea Plus au câștigat cei mai mulți telespectatori. Cum au performat televiziunile în 2024

Când încep lucrul la orice rol o iau de la începuturi, caut sau construiesc povestea din spate. Găsesc mediul din care vine personajul, caut motivații încă din copilărie pentru comportamentele din prezent. La două surori gemene, în cazul de față, background-ul este foarte asemănător. Aici e provocarea, să sap mai adânc, să înțeleg și mai multe despre fiecare în parte. Ce mi-am dorit a fost să le diferențiez cât de mult se poate. Să fac publicul să înțeleagă că ele sunt două persoane distincte, cu emoții diferite și feluri diferite de a reacționa.

Cum ai perceput relația dintre cele două surori, Crisi și Tili? Ai avut momente în care ți-a fost greu să treci de la un personaj la altul?

Între cele două e o competiție pentru iubirea tatălui, atenția lui, dar și pentru a prelua din afacerile lui. Crisi e mai naivă, mai cuminte, fata tatei. Tili e impulsivă, dură, lipsită de scrupule sau empatie. Totuși, e o legătură puternică între cele două. Ar fi putut face o echipă bună împreună. Am avut zile de filmare în care a trebuit să filmez scene și cu Tili, și cu Crisi, dar din simplul fapt că au un stil diferit, nu pot spune că am simțit că le suprapun. M-a ajutat mult diferența aparentă dintre ele, părul coafat diferit, alt stil vestimentar. Mai greu a fost schimbarea efectivă în rulota de make-up și păr. Gabi Crețan a venit cu o idee excelentă și anume să acopere alunițele mele când o joc pe Tili, pentru a o face și din machiaj mai dură, iar la Crisi să le lase la vedere. Un detaliu extrem de mic pe care poate nu l-au observat oamenii, dar care pe mine m-a ajutat.

Recomandări „Votezi ca să te salvezi”. Coaliția a schimbat macazul: de la curtarea electoratului la bugetari de unică folosință

Ai lucrat alături de Florin Piersic Jr., care joacă rolul tatălui vostru, Nicolae Tănase. Cum a fost colaborarea cu el?

O colaborare foarte reușită. Cel mai amuzant era când mă întreba în glumă care dintre fetele lui voi fi azi. Florin are o forță foarte mare pe care o transmite când lucrezi cu el, iar pentru dinamica dintre Tănase și Tili toată forța asta a lui a fost fix ce trebuie. M-am bucurat de colaborarea cu el, cum m-am bucurat de de colaborarea cu fiecare dintre colegi. Cred că toți ne-am ajutat unii pe alții.

„Pentru fiecare scenă de luptă am avut o întâlnire înainte de ziua de filmare cu echipa de cascadori unde am coregrafiat și repetat ”

Ce scene din serial te-au provocat cel mai mult emoțional sau fizic și de ce?

Aș risca să dau spoiler dacă e să spun despre scena care m-a provocat cel mai mult din punct de vedere emoțional și nu vreau să stric experiența de vizionare a cuiva.

Scenele provocatoare fizic au fost în special cele de luptă. Pentru fiecare dintre ele am avut o întâlnire înainte de ziua de filmare cu echipa de cascadori unde am coregrafiat și repetat luptele. Am o grijă foarte mare față de colegii mei și tot ce îmi doresc e să nu îi pun în pericol nicio secundă. În genul acesta de secvențe există mereu un risc, iar stresul cel mai mare pe care îl aveam era să nu o rănesc pe Ana. Chit că erau luate toate măsurile de siguranță, tot aveam frica asta undeva. În același timp trebuia să fie credibil, să par sigură pe mine și datorită echipei minunate de cascadori, zic eu, am reușit să duc la bun sfârșit scenele fără să fie cineva rănit.

Recomandări Catastrofa aeriană de la Urziceni, din 1977. Fenomenul „amurgului târziu” a contribuit la tragedia soldată cu 29 de morți

Ce ai învățat despre tine ca actriță, jucând un personaj atât de intens?

Cred că lucrul pe care l-am învățat și înțeles despre mine ca actriță e că am o anduranță foarte mare la stres, oboseală și tot ce implică filmările pe o perioadă atât de lungă de timp. Și, totodată, că dacă îi ofer partenerului meu încredere și el face la fel, putem rezolva orice scenă avem de jucat, oricât de grea sau solicitantă ar fi.

„Pasajul de la Piața Victoriei a fost blocat pentru noi, parte din Podul Grand la fel”

Care a fost cea mai memorabilă experiență de pe set?

Au fost atât de multe. Cred că mă pot numi norocoasă pentru că am lucrat cu o echipă minunată. Toți oamenii implicați în acest proiect începând cu fetele de la costume, la cei de la locații, la șoferi, tehnicieni, absolut toți oameni de calitate și am reușit să adun mici momente faine din timpul filmărilor zilnic. Poate toate momentele în care aveam crize de râs datorită sau din cauza lui Cosmin, nu m-am hotărât încă haha! Când am realizat că pasajul de la Piața Victoriei a fost blocat pentru noi, parte din Podul Grand la fel și că tot traficul are de suferit din cauza noastră, ăla da moment memorabil. Să țin o sabie reală în mână, alt moment memorabil. Faptul că am ascultat marșul funebru cântat de o fanfară, fără ca cineva drag mie să fi plecat din lumea noastră, alt moment memorabil. E o partitură care-mi place mult, dar care e asociată doar cu durerea. Când am alunecat în timp ce alergam și am căzut pe jos (nu am pățit nimic, doar m-am amuzat). Ultimele zile de filmări când m-am dus să fac o fotografie instant cu fiecare membru din echipă. E greu să aleg doar un moment.

Dacă ai putea interpreta un alt personaj din „Subteran”, pe cine ai alege și de ce?

Având în vedere că deja interpretez două personaje din „Subteran” m-aș limita și aș spune că nimeni, că deja e suficient. Parcă m-aș distra interpretând fiecare dintre rolurile colegilor, dar îl voi alege pe cel al procurorului Golescu. Un mastermind, care nu lasă să se vadă adevărul pe fața lui, nu merge cu intențiile adevărate și cu fiecare episod devine plin de mistere.

„Ne jucam de-a regizorul și actrița cu verișoara mea Vera Surațel, ea mă filma, eu jucam, acum eu sunt actriță și ea regizor”

Cum a apărut dorința de a face teatru?

În liceu am făcut parte dintr-o trupă de teatru pentru adolescenți. Am făcut multe spectacole cu trupa Brainstorming, am mers cu ele în festivaluri prin țară. Decizia de a da admitere la facultatea de actorie a venit natural. Nu a fost un vis din copilărie, a venit ca o alegere conștientă, luată în timp. Am fost un copil introvert, dar cu toate astea ne jucam de-a regizorul și actrița cu verișoara mea Vera Surațel, ea mă filma, eu jucam, acum eu sunt actriță și ea regizor. Nu ne-am fi așteptat la asta dacă ne întreba cineva când eram mici.

Cine este Irina Artenii atunci când se opresc camerele de filmat?

Un om simplu. O întrebare foarte grea. E un proces continuu cel de autocunoaștere și e o discuție lungă aici. Sunt un om introvert, dar cu vise mari. Realist, poate pesimist pe alocuri. Iubitor de animale, foarte, cel mai. Un om care încearcă să găsească un scop în viață și să nu facă rău celor din jur în proces.

Ce ți-ar fi plăcut să faci și nu ai avut niciodată curaj?

Să sar cu parașuta. Sigur, timpul nu e pierdut, pot să o fac oricând, dar nu știu ce să zic. Nu cred că voi aduna curaj destul vreodată.

FOTO: PR, Facebook

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News