În momentul în care este invitată, ca specialist în IT, la o secție de poliție din București, Camelia Serbu (Ana Ularu) nu bănuiește nicio clipă că viața îi va fi răvășită. Foarte curând, existența ei pașnică este dată brutal peste cap, iar Cami ajunge să-l înfrunte direct pe Nicolae Tănase (Florin Piersic jr), unul dintre cei mai duri capi ai lumii interlope din oraș. Cami se poate baza doar pe Roman (Cezar Grumăzescu), un personaj misterios, ca să-și salveze băiețelul, pe Matei (Vladimir Andriescu), de furia puternicului Tănase. Mai întâi, Cami și Marius vor fi însă nevoiți să dea ochii cu mâna dreaptă a lui Tănase, nemilosul Dracu (Cosmin Teodor Pană), și cu malefica Tili (Irina Artenii), fiica rebelă și neîndurătoare a lui Tănase.

Spectaculos

De-a lungul celor șase episoade, serialul „Subteran”, regizat de Daniel Sandu („Un pas în urma serafimilor”), Octav Gheorghe („RUXX”) și Anca Miruna Lăzărescu („Apele tac”, „Hackerville”), folosește inteligent elemente familiare multor povești de acțiune: situații tensionate, urmăriri, răpiri, șantaje, înfruntări pe viață și pe moarte și jafuri spectaculoase, montate captivant și jucate impecabil. Scenariul scris de Steve Bailie („Hackerville”), Peter Kerek („Războiul sexelor”) și Octav Gheorghe include confruntări psihologice incitante și subtilități rarisime în producțiile de gen. În plus, serialul are umor, atmosferă vibrantă și trimiteri cinefile, iar numeroasele sale răsturnări de situație duc irezistibil către fiecare nou episod.

O mamă neînfricată

„Povestea e foarte high octane, merge foarte, foarte rapid și cu motoarele aprinse”, ne-a povestit Ana Ularu într-un interviu prilejuit de Netflix. Pe excepționala noastră actriță, foarte apreciată inclusiv pentru numeroasele producții internaționale în care a jucat, am descoperit-o cu plăcere în ipostaza acestei specialiste în IT, a cărei personalitate puternică se afirmă la fiecare pas. O mamă neînfricată, ea își pune toată inteligența și curajul la bătaie pentru a-și proteja copilul. Despre relația sa cu Roman (Cezar Grumăzescu), care o însoțește mereu, Ana Ularu ne-a povestit că „în relația acestor două personaje care au de luptat cu o lume mult mai mare decât ei doi, amândoi se opresc de foarte multe ori, ca să fie oameni unul cu celălalt”.

Ana Ularu a fost impresionată și de sensibilul Vlad Andriescu, care l-a jucat pe băiețelul ei, Matei. „Este atât de dezinvolt, cu toate emoțiile la el, e un copil inteligent și are puritatea, răbdarea și emoția necesare rolului”, ne-a povestit ea. Ana Ularu a fost cucerită de „scenariile care erau foarte bine încă de pe pagină”. „Am venit, toți, cu motoarele pornite și cu inteligența la noi, să facem cât de bine puteam treaba respectivă. Este o lume deschisă către foarte multe tipuri de public, o poveste cu dinamism, cu acțiune, cu sentiment și deschisă. Este un semi-omagiu adus Bucureștiului și lumii ăsteia în care trăim și abia așteptăm să-l vedeți”, ne-a mai povestit actrița despre serialul în care dă un adevărat recital în rolul Cameliei Serbu.

Ca într-o familie

Carismatic și degajat cum îl știm, Florin Piersic Jr. umple ecranul cu prezența sa impresionantă în rolul lui Nicolae Tănase. Un interlop mult mai nuanțat decât mafioții standard din filmele hollywoodiene, acesta dispune de viața oricui intră în atenția sa. Tănase locuiește într-o vilă superbă, e văduv, are două fiice gemene, face dializă, tranzacții de milioane de euro și nu suportă să fie tras pe sfoară. Când cineva îl deranjează, trimite după el o echipă imbatabilă: eficientul Dracu, pe care l-a format de mic, și fiica lui, Tili, care se repliază necruțător, ca T-1000 din „Terminator 2”, când ia urmele victimei.

„Când am știut că o să fac parte din serial și am primit scenariul, l-am citit în câteva ore și m-am bucurat mult că sunt oameni care gândesc așa și care scriu așa. Mai rar vezi un scenariu în care să nu-ți dorești să intervii”, ne-a povestit Florin Piersic Jr., care s-a declarat foarte încântat și de colaborarea cu regizorii Daniel Sandu și Octav Gheorghe. „M-am întâlnit cu Daniel Sandu, cu care îmi doream să lucrez și știu că și el își dorea să lucreze cu mine și de-asta lucrurile au pornit bine. Pe Octav Gheorghe nu-l știam (eu cu ei doi am lucrat pe set), dar a fost o bucurie să lucrez cu amândoi, chiar a fost distracție, foarte mișto stilul lor de lucru și atmosfera”.

În serial, ciocnirile dintre Cami și Tănase, dar și dintre Tănase, Dracu, Crisi și Tili sunt antologice, iar Tănase și Roman au câteva momente cheie. După cum ne-a povestit tot Florin Piersic Jr., colaborarea cu colegii săi a fost încântătoare. „Cu Irina și Cosmin a fost prima oară când am lucrat, dar s-au dovedit parteneri foarte mișto. Cezar mi-e coleg la Teatrul Mic și când zic frățior chiar îl simt așa. S-a creat o legătură, noi suntem ca o familie acolo. El ține mult la mine, la fel cum țin și eu la el. În serial n-am avut foarte multă interacțiune, dar ne-am întâlnit pe set. Iar cu Ana, la fel, parcă am fi frate și soră. Ana Ularu e un spectacol total pe platou, are poante, te bucuri să ajungi la muncă și să te întâlnești cu oamenii ăștia”.

Culoare locală seducătoare

Filmările s-au desfășurat în București și în împrejurimi, mai precis în zonele Ferentari, Drumul Taberei, Tunari și la Corbeanca, iar decorurile familiare reprezintă un element important de atracție pentru publicul din România. De la vila somptuoasă a lui Nicolae Tănase până la locuințele cochete ale altor personaje și până la detaliile incredibil de minuțioase ale magherniței în care se adăpostește Roman, decorurile conferă serialului o personalitate puternică și un aer aparte.

Ei sunt durii din „Subteran”

Irina Artenii

Talentata și atrăgătoarea actriță construiește captivant dublul rol al gemenelor Crisi și Tili Tănase, transformând-o pe cea din urmă într-o armă letală, ce ne amintește de carismatica Tokyo din „Fabrica de bani”, dar și de abila eroină din „La femme Nikita”.

Cezar Grumăzescu

După rolul din celebrul „Wednesday”, în regia lui Tim Burton, Cezar Grumăzescu ne oferă un personaj principal complex, Roman, cu abilități neașteptate, care lucrează nu cu mușchii, ci cu mintea, trebuie să acționeze instantaneu și să încheie alianțe neașteptate pentru a supraviețui.

Cosmin Teodor Pană

Loial în felul său, aghiotantul lui Tănase și protectorul nelipsit al fiicelor lui, Dracu se dovedește o mașinărie de luptă eficientă. Trimis mereu să facă treburile murdare pentru boss, e un personaj fioros, care domină autoritar lumea interlopă.

Vedete și în rolurile secundare

Printre reușitele serialului se numără prezența unor actori foarte îndrăgiți în roluri secundare:

– Adriana Trandafir este Doroteea Serbu, mama grijulie și discretă a Cameliei;

– Cristi Popa este taciturnul procuror Sabin Golescu, un personaj care ne rezervă numeroase surprize

– Conrad Mericoffer este polițistul Luca Voinea

– Adrian Păduraru este Cornel Zisu, un personaj-cheie din apropierea Doroteei și a lui Cami Serbu

– Andreea Vasile este membră a echipei de criminaliști chemate la cazul care deschide șirul crimelor

– Mădălina Craiu este asistenta medicală care vine la domiciliul lui Tănase pentru a-i face dializa

– Radu Bânzaru este comisarul-șef Tatu, care face inclusiv razii culinare pe la domiciliul suspecților.

