La jumătatea lunii iunie, Irina Columbeanu a revenit în România după șase ani petrecuți în America. S-a întors în țară pentru a-și revedea tată, pe Irinel Columbeanu, care și-a pierdut averea și trăiește la azil. Fiica și tatăl ei s-au bucurat de clipele petrecute împreună, au ieșit chiar și la restaurant, unde au petrecut timp de calitate.

Ulterior, Irina Columbeanu a pornit într-o escapadă prin țară, a ajuns și la Iași, dar și la Bacău, orașul natal al Monicăi Gabor, mama ei. După câteva săptămâni în țară, adolescenta și-a luat la revedere de la tatăl ei și a pornit spre o nouă destinație. Nu a călătorit în America, așa cum mulți credeau, ea se bucură acum de o vacanță în Italia.

A mers prima dată pe Coasta Amalfitană, a ajuns și în Positano, cel mai cunoscut oraș, unde a făcut o adevărată ședință foto. A apărut cu zâmbetul pe buze, fericită de vacanța în Italia. Vacanța nu s-a încheiat, a ajuns și pe insula Sardinia, iar acum e în Sicilia, în orașul Taormina. S-a pozat într-un echipament sport, pare că se pregătește de un antrenament.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Culisele retragerii lui Joe Biden din cursa prezidențială. Cine l-a convins și cu ce argumente

Rămâne de văzut dacă Irina Columbeanu se va întoarce în America după vacanța în Italia sau poate vizitează o altă țară.

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl ei

Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult!

A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu. Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”.

Urmărește-ne pe Google News