Mișcarea, esențială pentru sănătatea zilnică

„Pentru a trăi mai mult, nu este important să mâncăm de cinci ori pe zi, ci în cantități mici”, a explicat medicul oncolog, subliniind rolul acestui mesaj pentru toți cei care își doresc să își îmbunătățească stilul de viață.

Potrivit lui Garattini, mișcarea zilnică este indispensabilă. El însuși parcurge zilnic cinci kilometri pe jos, menținând un ritm care să-i stimuleze rezistența fizică. Studiile indică faptul că între 150 și 300 de minute de activitate fizică săptămânală sunt ideale.

Totuși, depășirea acestui prag nu aduce beneficii suplimentare evidente pentru sănătate, conform cercetărilor citate de Focus Online.

Mâncatul în cantități mici, cheia longevității

În ceea ce privește alimentația, oncologul recomandă varietatea, dar în porții reduse.

„Nu contează cât de des mănânci, ci cât mănânci”, afirmă specialistul. El sugerează să ne ridicăm de la masă cu o ușoară senzație de foame.

Studiile relevă că reducerea aportului caloric cu aproximativ 30% poate prelungi speranța de viață cu până la 20%, explică Garattini.

Prevenirea cancerului începe în viața de zi cu zi

Garattini atrage atenția că multe boli cronice, inclusiv cancerul, sunt strâns legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer pot fi prevenite prin mișcare regulată și o alimentație echilibrată.

„Prevenția nu începe la cabinetul medical, ci în viața de zi cu zi, prin decizii simple care au efecte pe termen lung”, subliniază specialistul.

Studiile confirmă: Dieta mediteraneeană, un aliat al sănătății

Cercetările arată că o dietă echilibrată, activitatea fizică regulată și odihna suficientă pot încetini procesul de îmbătrânire, în timp ce stresul cronic, consumul de alcool și fumatul îl pot accelera.

Dieta mediteraneeană, bogată în fructe, legume, pește și ulei de măsline, este recunoscută pentru beneficiile sale. Potrivit Max-Planck-Gesellschaft, aceasta îmbunătățește sănătatea florei intestinale, reduce inflamațiile și contribuie la prevenirea bolilor cronice asociate vârstei înaintate.

În concluzie, cheia unei vieți lungi și sănătoase stă în adoptarea unor obiceiuri simple: o alimentație echilibrată în cantități moderate și mișcare zilnică. Deciziile mici și constante pot face diferența în prevenirea bolilor și menținerea sănătății pe termen lung.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE