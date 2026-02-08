După ce a urmărit ultima ediție, Gabriela Cristea a tras un semnal de alarmă în mediul online. Aceasta a vorbit cu regret despre finalul unei epoci în televiziunea din România.

„De astăzi, televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment, așa cum se făceau pe vremea mea, s-au încheiat odată cu emisiunea La Măruță. Totul merge mai departe, dar parcă se rupe o bucățică din cum se făceau emisiunile pe vremuri.

M-am uitat la ultima emisie (inclusiv la pauzele de publicitate, ca să nu pierd nimic) și pot să spun că am fost privilegiată pentru că am avut onoarea să vin ca invitat în această emisiune și chiar să lucrez pentru o perioadă foarte scurtă în decembrie.

Echipa merită aplauze la scenă deschisă iar pe tine, Cătălin Măruță, te felicit pentru cele peste 9.000.000 de ore de emisie și știu că o să continui să faci lucruri extraordinare. Baftă, dragilor!”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

Mesajul Gabrielei Cristea a fost văzut și aprobat și de Cătălin Măruță. Acesta i-a mulțumit pentru cuvintele frumoase și a punctat că și fără Pro TV, povestea merge mai departe.

Reacția lui Cătălin Măruță nu a întârziat să apară, așa că i-a mulțumit public Gabrielei Cristea pentru cuvintele frumoase.

„Îți mulțumesc din suflet. Pentru cuvinte, pentru prezență, pentru privirea din interiorul meseriei. Au fost ani făcuți cu inimă, alături de oameni care au contat. Mergem mai departe, dar bucățica aceea rămâne”, a fostul răspunsul oferit de Cătălin Măruță.

