Artista a dezvăluit că viața în Budapesta este plină de satisfacții și că se simte foarte bine în capitala Ungariei.

„Budapesta este un oraș superb și îl recomand, din suflet, tuturor. E pentru toți și toate. Viața mea se învârte în jurul familiei și al muncii mele”, a spus Irina.

Întrebată cum este viața ei în Budapesta, fosta membră a trupei A.S.I.A. a mărturisit că are și aici o mulțime de oameni cu care se înțelege foarte bine și cu care se vede frecvent în oraș.

„Sigur că am prieteni, și de aici, și de afară, care mă vizitează des, nu mulți, dar buni! Viața mea socială este una liniștită, nu merg în cluburi sau discoteci, dar ies zilnic cu familia sau prietenii la masă, sau în locuri destinate copiilor, la expoziții, la cinema, la operă, la musicaluri, la evenimente la care soțul este invitat. Am o viață plină și activă!”, a declarat Irina Nicolae pentru viva.ro.

Irina Nicolae are un simț estetic foarte bine dezvoltat și se ocupă cu decorațiunile interioare. „Întotdeauna m-a atras frumosul, a venit firesc și mi-am dorit să învăț de la profesioniști, așa că nu am stat degeaba și am aplicat pentru cursurile de design interior ale atelierelor iLBAH și ale arhitectei Miruna Ardelean și încă sunt în proces de învățare. Un sfat de care am ținut cont întotdeauna a fost să rămân un elev pentru tot restul vieții, să am acea curiozitate pe care o are un copil atunci când descoperă lumea, și lucruri minunate se vor întâmpla”.

„Au fost discuții legate de faptul că nu ai fost invitată la concertul aniversar…”

Irina Nicolae nu a evitat să vorbească și despre relația cu fostele sale colege de la A.S.I.A. și a clarificat cum stau lucrurile în prezent. Deși trupa s-a destrămat de mult timp, artista a lămurit că nu prea mai păstrează legătura cu fostele colege.

„Au fost discuții legate de faptul că nu ai fost invitată la concertul aniversar… Mi-ar fi plăcut să îți spun că avem o relație, dar, din păcate, nu prea mai comunicăm. Eu nu sunt supărată pe nimeni și chiar vreau să le mulțumesc. Nu a fost ușor să văd că orgoliile și interesele au fost mai mari decât realizările, dar, într-o perioadă delicată pentru sufletul meu, viața m-a recompensat cu atâta dragoste, respect, admirație și atâtea mesaje care mi-au mers la suflet și mi-au arătat că anii mei de muncă, sacrificii și dăruire nu au fost în zadar, și pentru asta le mulțumesc! A trebuit doar ca să înțeleg cât de multă dragoste am sădit în inimile oamenilor! Și asta este tot ceea ce contează pentru mine, publicul și dragostea lui! Mă înclin!”.

