Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din România, a dezvăluit recent că a fost cerută în căsătorie de iubitul său, producătorul muzical francez David Goldcher, cu care formează un cuplu de aproximativ patru ani. Invitată în emisiunea „La Măruță”, moderată temporar de Pavel Bartoș, cântăreața a lăsat să se înțeleagă că partenerul ei a făcut pasul cel mare și a cerut-o de soție.

Deși și-a exprimat dorința de a deveni mamă și de a se căsători, Irina a precizat că nu își dorește un inel de logodnă, fiind o persoană care nu poartă bijuterii. În schimb, artista a mărturisit că atunci când va fi cerută oficial, preferă ca iubitul ei să o ducă într-o călătorie specială, în locul unui inel tradițional.

„Tot urlă lumea pe aici, îmi zice întreab-o când vrea să se mărite”, i-a spus Pavel Bartoș, la un moment dat.

„Când o fi, atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis «da» și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes.

„Deci oficial ești cerută?”, a întrebat Pavel Bartoș.

„Da. Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul”, a mai spus artista.

Întrebată despre copii, Irina a dezvăluit că nu este sigură de numărul exact de copii pe care și-i dorește, dar are o dorință clară de a adopta: „Nu știu câți copii vreau. Îmi doresc să înfiez, asta știu sigur, la momentul potrivit”.

Cum și-a cunoscut Irina Rimes iubitul

Irina Rimes și David Goldcher trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape patru ani. Artista a făcut declarații despre povestea de iubire cu producătorul muzical și DJ-ul David Goldcher pe care l-a cunoscut în Franța, la o sesiune de studio.

„Eu! (a făcut primul pas – n.red.) Normal că eu. Eu am fost o femeie-bărbat tot timpul, și în viața personală, și în casă, și în cariera mea. Nu că n-ar fi David destul de masculin. Doar că eu n-am nici răbdare și știu foarte clar ce-mi doresc. Sunt rare cazurile în care nu știu ce-mi doresc. Acolo, de obicei, e foarte mare haos. E rău. Dar, în general, cam știu. Știu ce trebuie să fac ca să obțin ceea ce-mi doresc și cu asta am cam zis totul despre mine”, a mărturisit Irina Rimes, pentru Unica.ro.

„El și-a schimbat foarte mult viața de când noi doi am rămas împreună. El credea că doar vine în vizită și eu o să mă mut, încet-încet construindu-mi cariera în Franța. De fapt a fost invers. A făcut sacrificii destul de multe pentru relația asta”, a mai povestit solista.

Când se plictisesc, Irina și David intră în studio și fac muzică împreună. „Este cea mai minunată ocupație pe care o putem avea noi doi”, ne-a mai spus solista. Se mai întâmplă însă să aibă direcții creative diferite.

„Tot timpul. Ne certăm, eu plec din studio, el vine după mine, sau invers. E mai greu pentru cineva care are o conexiune emoțională să facă muzică. În sesiune, în general, trebuie să fii respectuos și trebuie să ai răbdare.

Or, când ești cu persoana cu care ești în fiecare zi, n-ai așa de multă răbdare și spui pe șleau lucrurile. Se cam strică niște lucruri. Iese cu scandal câteodată, dar important e că ies lucruri, chiar dacă e cu scandal”, a mai spus Irina Rimes, în ediția Fresh by Unica din 14 august.

