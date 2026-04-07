Pe 4 aprilie 2026, scena Palatului Sportului din Kiev a devenit locul unui moment cu adevărat memorabil. În cadrul concertului grandios „Джерело” („Izvor”), artista ucraineană Jerry Heil a oferit publicului un spectacol plin de energie, emoție și solidaritate, având-o alături pe scenă pe Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din Republica Moldova și România.

Cele două artiste au interpretat împreună noul lor hit „HORA”, o piesă care a ridicat sala în picioare și a unit peste 10.000 de oameni într-o singură vibrație. Momentul a fost cu atât mai special, cu cât Irina Rimes a ales să transmită un mesaj profund publicului ucrainean, în limba lor: „Вас бачать, ми вас відчуваємо!” („Noi vă vedem, vă simțim!”)

Publicul a reacționat cu aplauze puternice și emoție vizibilă, iar Jerry Heil, impresionată de reacție, a completat simplu, dar sugestiv: „Неймовирно” („Incredibil”).

Mesajul transmis de Irina Rimes în ucraineană

Atmosfera din sală a atins apogeul în momentul în care Irina Rimes a continuat cu un mesaj plin de empatie și speranță: „Вас бачать, ми вас відчуваємо! Я щиро сподіваюся, всім серцем, що мир настане – той мир, у якому ви зможете дихати на повні груди”.

(„Noi vă vedem, vă simțim! Sper din tot sufletul, din toată inima, că va veni pacea – acea pace în care veți putea respira adânc, cu tot pieptul.”)

Concertul „Джерело” a fost unul dintre cele mai importante evenimente muzicale organizate recent în Kiev, reunind artiști de top și invitați speciali. Printre aceștia s-au numărat și câștigătorii Eurovision 2024, Nemo, alături de care Jerry Heil a interpretat live piese memorabile.

La scurt timp după eveniment, Irina Rimes a împărtășit experiența cu fanii săi pe rețelele sociale, exprimându-și recunoștința și entuziasmul: „Acum două zile, la Kiev, pe scenă alături de incredibila Jerry Heil, 10.000 de oameni, wow… îți mulțumesc mult pentru invitația la concertul tău! P.S.: Am încercat să învăț ucraineană pentru asta”.

Prezența Irinei Rimes pe scena din Kiev nu a fost doar un moment artistic, ci și unul simbolic, demonstrând puterea muzicii de a uni oameni, de a transmite solidaritate și de a oferi speranță chiar și în cele mai dificile vremuri.

