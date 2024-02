De curând, Irinel Columbeanu a filmat din nou pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, unde a apărut alături de Tzanca Uraganu. Fostul milionar a fost invitat de cântăreț în casa lui și i-a promis că va avea grijă de el când va avea nevoie. Se pare că asocierea fostului soț al Monicăi Gabor cu cântărețul de manele nu a fost pe placul tuturor, astfel că diverse controverse au apărut în mediul online.

Deși stă la azil și trăiește din mila prietenilor săi, Irinel Columbeanu este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde postează de multe ori ce activăți are, dar și aparițiile sale la TV. „O surpriză placută din partea lui Adiță (n.r. Adiță Voicu) și o companie placută alaturi de Andrei Velcu, alias Tzanca Uraganul”, a scris fostul milionar pe Facebook, unde a distribuit episodul integral al emisiunii online.

Se pare că nu mulți au fost încântați să-l vadă pe Irinel Columbeanu în această ipostază, pentru că i s-a reproșat că s-ar face de râs din cauza acestor apariții. Astfel, un schimb de replici a avut loc între omul de afaceri și cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

„Urmăritor: Te faci de râs cu coțofana asta.

Irinel Columbeanu: Bine că te pricepi tu la coțofene, marțafoiule!

Urmăritor: Ești ramolit rău.

Irinel Columbeanu: Ramolit ești tu,(…) amărășteanule!”, a fost schimbul de jigniri pe care Irinel Columbeanu l-a avut cu un internaut, relatează wowbiz.ro.

Cum și-a pierdut Irinel Columbeanu toți banii

Fostul soț al Monicăi Gabor a ajuns la sapă de lemn, după ce și-a pierdut întreaga avere după mai multe investiții neinspirate. Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască din mila prietenilor și din donațiile oamenilor. Vila din Izvorani este doar o amintire pentru el, deoarece acum stă într-un azil din Ghermănești, același în care a stat și tatăl lui până în ultima clipă de viață.

„Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede. Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu.

Irina Columbeanu muncește ca să își susțină tatăl financiar

Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, s-a angajat în Statele Unite ale Americii, iar toți banii pe care îi face îi trimite tatălui ei. „Mă consider un om norocos pentru că sunt sănătos și liber. Banii i-am pierdut din cauza deciziilor proaste pe care le-am luat atunci. Putea să-mi dea Dumnezeu mai multă minte, dar nu mi-a dat.

Irinuca și-a luat permisul și conduce un Mercedes GLC, un SUV 4×4, nu așa mare precum cel al domnului Tzancă. Irinuca m-a ajutat cu bani și a învățat și ea să facă bani pe munca ei.

S-a angajat la un restaurant italian din Los Angeles, nu știu exact numele, dar nici nu are importanță. Este chelneriță acolo. De asemenea, își dorește să se facă profesoară de limba franceză”, a mai spus fostul milionar pentru sursa citată.

