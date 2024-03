După despărțirea de Monica Gabor, Irinel Columbeanu a avut o altă iubită mult mai tânără decât el. Fostul milionar a avut o relație cu Oana Cojocaru, iar gândul lui încă a rămas la ea. Deși diferența de vârstă dintre ei este de 40 de ani, cei doi nu au considerat acest aspect un impediment în povestea lor de dragoste.

A avut relații cu multe femei frumoase și cunoscute în showbiz-ul românesc, însă pare că acum gândul lui Irinel Columbeanu este doar la Oana Cojocaru. Acesta a mărturisit că tânăra l-a vizitat la azil, în urmă cu câteva luni. Pe lista celor cu care fostul milionar a avut relații se numără Romanița Iovan, prințesa Brianna Caragea, Anna Lesko și Monica Gabor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru au avut o relație timp de 3 ani, iar ea l-a părăsit pentru a pleca în Dubai, unde a locuit o perioadă. Fosta iubită a omului de afaceri s-a întors la scurt timp în România și a început să practice yoga.

Recomandări De ce votează tinerii AUR și ce ascunde acest vot? „Trăim într-o lume construită și condusă de decrețeii ajunși aproape de pensie. Tinerii nu se regăsesc în ea”

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil”

Fostul soț al Monicăi Gabor încă speră la o împăcare cu Oana Cojocaru, deși mărturisește că a mai încercat o dată să reia povestea de dragoste.

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.

Cei doi s-au cunoscut la un eveniment monden, iar Oana Cojocaru avea doar 20 de ani atunci. Tânăra a fost alături de Irinel Columbeanu atunci când acesta și-a pierdut întreaga avere, iar o perioadă au locuit în apartamentul pentru care Romanița Iovan plătea chirie. Părinții fostei iubite a lui Irinel Columbeanu nu au fost niciodată de acord cu relația fiicei lor cu fostul milionar..

„I-am scris întâi Monicăi, apoi și Oanei. Mi-au răspuns amândouă”

De 8 Martie, Irinel Columbeanu a ținut neapărat să trimit un mesaj femeilor care au făcut parte din viața lui. „I-am scris întâi Monicăi, apoi și Oanei. Ele au fost primele. Mi-au răspuns amândouă”, a mai spus acesta. Fostul milionar a trimis un mesaj și pentru Romanița Iovan, Anna Lesko și Brianna Caragea, însă acestea nu i-au răspuns.

Recomandări Bulgaria, din nou în criză politică. Aproape de alegeri anticipate și al șaselea scrutin din ultimii trei ani, după ce „rotativa” a căzut

Monica Gabor nu mai vorbește deloc cu Irinel Columbeanu

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat în 2011, în mare scandal privind custodia fiicei lor, Irina. Acum, conform spuselor fostului milionar, aceasta a rupt orice legătură cu el, nu îl ajută nici în cele mai grele momente, de când s-a mutat la azil.

Prima dată, Irina Columbeanu a locuit în vila de la Izvorani, de lângă București, alături de tatăl ei. Ani mai târziu, în vara lui 2018, fostul om de afaceri a căzut la un acord cu Monica Gabor, care a luat-o în America, la ea, pe fata lor.

Monica Gabor, fosta lui soție, nu s-a interesat de starea lui, nu l-a ajutat și nici nu îi mai răspunde la mesaje. Întrebat dacă în ultimii ani a vorbit cu ea, el a zis: „Nu. Am încercat să-i scriu, dar nu mi-a răspuns niciodată la mesaje, în schimb Irina mi-a răspuns”.

Urmărește-ne pe Google News