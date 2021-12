Trupa Iron Maiden cântă în București în 2022. Concertul va avea loc la Romexpo

Trupa Iron Maiden, cântă la Romexpo pe 26 mai 2022, în aer liber. Biletele se pun în vânzare pe 6 decembrie, la ora 10.00 pe iabilet.ro, iar primele 500 de bilete din fiecare categorie au preț earlybird. Membrii Fan Clubului Iron Maiden au acces la bilete mai devreme. Invitații speciali la București sunt germanii de la Lord Of The Lost, care vor cânta în deschiderea concertului.

Evenimentul va respecta normele în vigoare la momentul desfășurării acestuia, anunță organizatorii. Show-ul a fost deja văzut de aproape două milioane de fani din întreaga lume, fiind considerat de aceștia una dintre cele mai extravagante și spectaculoase interpretări LIVE din punct de vedere vizual, cuprinzând hituri din întreaga cariera a formației.



Show-ul din 2022 va cuprinde și piese de pe noul album de studio, „Senjutsu”. Formația Iron Maiden a urcat pe scenă ultima dată în România în anul 2016, deci acum va fi pentru prima oară când fanii români vor putea fi martori la celebrul show „Legacy” și vor auzi în premieră live piese ale trupei.

Managerul Iron Maiden, Rod Smallwood a declarat: „Vara următoare vom putea în final să susținem marele turneu pe stadioanele din Europa pentru Legacy of the Beast care trebuia să aibă loc în 2020 și care a fost reprogramat de două ori. Suntem încântați să adăugăm la acest turneu câteva dintre marile orașe din Europa de Est, reușind să ajungem și în Ucraina, unde nu am cântat niciodată. Vom face câteva modificări în cadrul producției scenice și setlistului pentru a include și piese de pe noul album «Senjutzu», lucru ce va transforma Legacy of the Beast într-un show mai spectaculos decât versiunea originală. Dar să fiți siguri că vom include toate hiturile și elementele originale ale turneului, precum Spitfire, Icarus, Hell, aruncătoare de flăcări, elemente pirotehnice și nu numai. În același timp, vom adăuga și elemente noi, iar Trooper Eddie va avea o competiție serioasă în noua «lume» Senjutsu pe care am gândit-o”.

Solistul Iron Maiden, Bruce Dickinson a adăugat:



„Abia așteptăm să ne întoarcem în Europa anul viitor și este grozav că am putut să adăugăm Bucureștiul și celelalte concerte din Europa de Est, orașe mari, cu fani grozavi. Sunt entuziasmat pentru noile schimbări ale producției scenice și abia aștept ca toată lumea să vadă ce i-am pregătit. Întreaga formație s-a bucurat de turneul Legacy, iar acum abia așteptăm să ne întoarcem la drum, să cântăm live, să ne distrăm și să ne reîntâlnim cu toată lumea”.

Cine sunt Iron Maiden

Iron Maiden, legenda heavy metalului, nu mai are nevoie de nicio prezentare. După concerte susținute în fața a milioane de oameni din întreaga lume, după 17 albume de studio și zeci de Discuri de Platină și de Aur, Iron Maiden și-a câștigat un loc în istoria muzicii, nu doar a metalului.



După 46 de ani de activitate, Iron Maiden a devenit o instituție. Este una dintre cele mai influente formații din istorie, muzica sa conturând de la trupe ca Metallica, Slayer, Anthrax până la Avenged Sevenfod, Ghost, Trivium sau Slipknot doar pentru a numi câteva, însă influența Maiden se extinde și asupra formațiilor din zona de metal extrem, precum Death, My Dying Bride, Moonspel, Cannibal Corpse sau Sepultura.



Cei de la Iron Maiden revin în România și aduc cu ei cel mai recent material discografic, „Senjutsu”. Vorbim de cel mai bine plasat disc în US Billboard al trupei, care a ajuns pe poziția 3, depășind clasicele „Powerslave” și „Number Of The Beast”. În plus, „Senjutsu” a ajuns pe prima poziție în peste 15 topuri din întreaga lume, dominând clasamentele din Europa.



Discul a fost lansat pe 3 septembrie 2021 și s-a bucurat doar de review-uri pozitive din partea criticilor, dar și a fanilor. Până și Bruce Dickinson a declarat că se numără deja printre albumele favorite semnate Iron Maiden. Vom asculta piese de pe Senjutsu precum și multe alte „imnuri” consacrate Maiden la concertul de la București.

Bilete la concertul Iron Maiden din București

Biletele se pun în vânzare în 3 categorii, Aces High în fața scenei, The Beasts, în spatele acesteia și apoi Troopers și au următoarele prețuri:



Earlybird: primele 500 de bilete din fiecare categorie



Aces High – 399 de lei

The Beasts – 339 de lei

Troopers – 259 de lei



Presale:



Aces High – 449 de lei

The Beasts – 369 de lei

Troopers – 289 de lei



La acces:



Aces High – 480 de lei

The Beasts – 400 de lei

Troopers – 320 de lei



La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 15 lei.



Se pun în vânzare doar 3.500 de bilete la categoria Aces High și 3.500 la The Beasts. În total se pun în vânzare doar 15.000 de bilete.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

Copiii sub 2 ani au acces gratuit însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.

Recomandăm fanilor care vin cu copii sub 10 ani să le protejeze acestora urechile cu căști speciale. La concert volumul va fi puternic și acesta poate afecta auzul copiilor.



Organizatorii vor pune la dispoziție suficiente puncte de vânzare a băuturilor, pentru a evita cozile. Se recomandă să veniți la concert din timp și nu înainte de ultima trupă. La orele de vârf, fix înainte de intrarea pe scena a trupei când se atinge capacitatea maximă a locației, barurile se aglomerează. Organizatorii vor oferi un program detaliat cu câteva săptămâni înainte de concert. Accesul cu umbrele este interzis.





