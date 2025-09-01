Chiar înainte ca sezonul să înceapă la TV, Libertatea a stat de vorbă cu Andrei Vasile, ispită masculină cunoscută și ca Andrew. Iar acum, cu puțin timp înaintea finalei Insula Iubirii 2025, publicăm ceea ce ne-a spus tânărul.

„Mă gândesc la ce emoții am avut… Eu, când am plecat de acolo, așa cum am spus și la televizor, am plecat cu un gust amar. Toți am avut nemulțumiri, dar, din păcate, am fost singurul care am vrut să-i zic lui Radu Vâlcan, restul, toți, au dat cu preșul, ca să zic așa. Dar toți am avut nemulțumiri. Nemulțumirile astea sunt că anumite lucruri nu s-au respectat și… cum să zic… fiecare dintre noi trebuie să capteze atenția fiecărei fete, dar doar pe forțele proprii, fără să ne atacăm între noi.

Eu, când am terminat sezonul, am avut așa un regret, pentru că mi-am dat seama că se întâmplă lucrul ăsta și l-am declarat la cameră și am preferat să nu creez drame. Deși, poate acum dacă stau și mă gândesc, ar fi fost mai bine pentru showbiz să creez drame. Dar am o mamă care se uită la televizor și am vrut să o fac fericiră. Foarte tare m-a măcinat pe interior. Am avut momente când stăteam și nu-mi venea să ies din casă. Dar trebuia să ies, ca să pot să fac ceva. Întrebam pe cineva: «De ce te-ai schimbat de ieri până azi, așa, fără să mai vorbim?». Nu putea să-mi zică! Trebuie să insist, să nu insist? S-au întâmplat lucruri la care nu știi cum să reacționezi.

Poate dacă nu erau camerele, o luai deoparte și îi ziceai. Pentru că fiecare, inclusiv concurenții, fetele sau băieții, fetele la noi în vilă, nu reacționează cum ar reacționa în viața reală. Sunt reacții reale și sentimente reale, dar nu naturale. Sunt camerele și fiecare are preconcepții, regulile lui, nu vrea să pară nu știu cum și trebuie să spargi zidurile astea, să te apropii, să descoperi persoana adevărată”, a afirmat Andrei Vasile în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit că nu înțelege cum unele fete s-au schimbat radical pe parcursul emisiunii de la Antena 1 și că show-ul este cu adevărat un experiment uman.

„La testimoniale nu aflăm nimic, doar vorbim noi și ne spunem oful, spunem ce simțim. Și așa cum am spus-o, o fată nu se schimbă de pe o zi pe alta, peste noapte visează urât cu tine și brusc nu te mai ia în brațe, nu te mai pupă, nu mai vrea să vorbească cu tine… Înseamnă că cineva, în perioada în care tu te-ai dus la somn, i-a zis ceva. Și anumite lucruri trebuiau să rămână între băieți, anumite lucruri le-am zis pentru o anumită persoană să o calmez și așa mai departe… În fine, asta e realitatea. Este un experiment uman în care înveți să interacționezi, să ai grijă și să faci față surprizelor plăcute și neplăcute”, a încheiat Andrei interviul pentru Libertatea.