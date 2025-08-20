Potrivit informațiilor care au apărut în presa mondenă, dar și a unui clip video care a fost postat pe TikTok, Mattia Carnessali și-a distrus bolidul de lux într-un sens giratoriu aflat la marginea Bucureștiului, în apropierea unui mall din nordul Capitalei.

Dacă până zilele trecute nu a ieșit în evidență la Insula Iubirii 2025, acum Mattia Carnessali este unul dintre personajele principale din emisiunea de la Antena 1, după ce Bianca Dan pare că se lasă ispitită de acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Concurenta, care a ajuns la Insula Iubirii 2025 alături de partenerul ei, Marian Grozavu, a început să vorbească mai mult cu Mattia Carnessali după ce a aflat că acesta deține trei bolizi de lux și s-ar gândi să își cumpere și un Ferrari.

Dacă momentan nu se știe cum va evolua relația dintre ispita masculină și Bianca Dan și dacă ei vor ajunge să fie împreună, deja știm că bărbatul și-a distrus mașina Porsche după ce a participat în emisiunea de la Antena 1.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Pentru a face haz de necaz, fanii de pe TikTok au făcut imediat legături între accidentul auto și concurenta de la Insula Iubirii 2025.

„Era și Bianca în mașină, dar a intrat în mall când a văzut că se filmează”, „Blestemele lui Marian au început să funcționeze”, „Lasă că îl consolează Bianca” și „Cu ce se mai plimbă acum Bianca?” sunt doar câteva dintre comentariile pe care internauții le-au lăsat în dreptul clipului video de pe TikTok.

Potrivit primelor informații care au apărut în mediul online, vinovat ar fi fost celălalt șofer, nu Mattia Carnessali, iar nimeni nu a fost rănit în urma accidentului auto.